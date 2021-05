Bad Sülzer Projekt für Preis nominiert

Bad Sülze

Der Salinenbus in Bad Sülze ist für den Engagementpreis der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern nominiert, und zwar in der Kategorie Publikumspreis. Der Preis wird per Online-Voting vergeben. „Allein dass wir für den Publikumspreis der Ehrenamtsstiftung nominiert sind, ist uns schon eine große Ehre und Anerkennung“, heißt es vom Kultur- und Heimatverein Bad Sülze, der das Projekt ins Leben gerufen hatte.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anrufbus zum Impfzentrum

Am 1. April war der Salinenbus gestartet. Das Projekt soll eine Antwort auf die Fragen des Öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum sein. Der Kultur- und Heimatverein hatte einen VW-Bus angeschafft. Als Anrufbus konzipiert, soll der Salinenbus Lücken im öffentlichen Busnetz schließen. Unter anderem sollen Schüler aus schlecht angebundenen Ortsteilen zur Schule gefahren werden. Auch Touren zum Impfzentrum in Bad Sülze übernimmt der Salinenbus.

„Dieser Service wurde in den jetzigen Pandemiezeiten sehr gerne in Anspruch genommen. Dabei haben unsere ehrenamtlichen Fahrer des Busses viel Lob und Anerkennung erfahren“, heißt es vom Verein. Auch nach dem Ende der Pandemie soll der Bus weiterhin fahren. Eine Möglichkeit sind dann Shuttle-Transporte zu kulturellen Veranstaltungen oder Ähnliches.

Abstimmung im Internet

Finanziert wird das Projekt vornehmlich von Sponsoren. Auch die Stadt beteiligt sich finanziell. Nach einem Jahr Laufzeit soll das Projekt erstmals ausgewertet werden.

Die Abstimmung zum Engagementpreis ist unter www.ehrenamtsstiftung-mv.de zu finden. Die Ehrenamtsstiftung MV wurde im Juni 2015 gegründet. Sie soll unter anderem Anerkennung für ehrenamtliches Engagement schaffen und unterstützt und berät Vereine und engagierte Menschen rund ums Ehrenamt.

Von Robert Niemeyer