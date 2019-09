Bad Sülzes Riesensonnenblume

Bad Sülze

Eine wahres Prachtexemplar einer Sonnenblume steht im Garten von Manfred Schwerin in Bad Sülze. 4,50 Meter hoch ist die Blume. Vor drei Jahren hatte der 76-Jährige erstmals Sonneblumensamen in seinem Garten ausgesät. „Seitdem werden die jedes Jahr so groß“, sagt der Rentner. In diesem Jahr sogar unter erschwerten Bedingungen: Die Pflanzen, die nach der ersten Aussaat gewachsen waren, wurden von Schnecken weggefressen. „Ich musste nachsäen“, so der ehemalige Malermeister. Dennoch wuchs die Sonnenblume auf diese beachtliche Größe heran.

Manfred Schwerin vor seiner 4,50 Meter hohen Riesensonnenblume. Der 76-Jährige selbst ist 1,73 Meter groß. Quelle: Privat

Weshalb die Sonnenblumen in seinem Garten derart gut gedeihen, wisse er selbst nicht so genau. „Es muss am Boden liegen“, so Schwerin.

Und die Riesensonnenblume ist sogar von der Straße aus zu sehen. „Wer sie sich ansehen möchte, kann gerne vorbei kommen“, sagt Manfred Schwerin stolz, der passenderweise in der Gartenstraße wohnt.

Die Samen für seine Sonnenblume habe er im Baumarkt gekauft. Dort gebe es eigens Sorten, die besonders hoch wachsen sollen. Die Samen, die er aus seiner Sonnenblume erntet, verschenke er an Nachbarn als Winterfutter für Vögel.

Von Robert Niemeyer