Barth/Glöwitz

Wo kommen sie denn nun her, die E.coli-Bakterien, die seit Jahren an der Badestelle in Glöwitz bei Barth für als mangelhaft eingestufte Wasserqualität und Verunsicherung bei den Badegästen sorgen?

„Wir haben in den letzten Jahren alles untersucht, was man untersuchen kann“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Wirklich gefunden wurde der Weg, den die Bakterien nehmen, nicht. Ebenso wenig also die Ursache dafür. Nun gibt es aber eine neue Theorie.

Zum Hintergrund: Seit Jahren sorgt die kleine idyllische Badestelle am Bodden an der ehemaligen Jugendherberge, jetzt Reiterhof, aufgrund von Berichten der Europäischen Umweltagentur zur Qualität der deutschen Badegewässer für Schlagzeilen. Immer mal wieder wird für die Stelle ein Badeverbot ausgesprochen. So auch in diesem Jahr. Die Untersuchungen des Badewassers in den Jahren 2017 bis 2020 sorgten für die Einstufung „mangelhaft“. In drei Proben wurde 2020 demnach der Höchstwert für den Parameter ‚E.Coli‘ beziehungsweise ‚Intestinale Enterokokken‘ überschritten“.

Gräben, Kläranlagen, Pferde: Nichts gefunden

Seit nunmehr fast 15 Jahren tauchen solche Werte immer mal wieder auf. Seitdem sucht die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und dem Gesundheitsamt des Landkreises nach den Ursachen. Während das Landes-Gesundheitsamt mit hoher Wahrscheinlichkeit „den Eintrag von Oberflächenwasser bei Regenereignissen und landwirtschaftliche Nutzung des Umlandes“ als Ursache sieht, wolle sich Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig ohne echten Beweis nicht festlegen.

Dafür wurden zahlreiche Möglichkeiten geprüft. Die Jugendherberge könne nicht der Grund sein. Gute Klärwerke und Bodenfilter am Auslauf sorgen dafür. Gefunden wurden hier jedenfalls keine Bakterien. Auch die Pferdethematik des Reiterhofs wurde untersucht. Auch hier bestehe kein Grund zur Annahme, dass die Bakterien von hier kommen.

Die Boddenküste wurde untersucht, die Kläranlagen der Glöwitzer, ein Graben nahe des Reiterhofs: Nirgendwo war der Befund positiv.

Eine Möglichkeit, die nun genauer untersucht werden soll, ist das Grundwasser. „Das ist unsere letzte Idee“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Möglich sei, dass über eine oberflächennahe Grundwasserschicht E.coli-Bakterien in den Bodden geschwemmt werden.

Phänomen bei der ehemaligen Fischfabrik

Zumindest zur Geschichte der Badestelle würde es passen. Laut Hellwig wurde der Ort der Badestelle seinerzeit ausgewählt, weil es hier eben eine Grundwasserschicht gebe, die einerseits den Uferbereich von Schilf freihalte und durch die der Boddengrund weniger verschlammt, sondern mehr Kies enthält.

Aufgetreten war das Phänomen weiter westlich an der Deponie der ehemaligen Fischfabrik. Hier sind bei Untersuchungen E.coli-Bakterien festgestellt worden.

Diese Möglichkeit soll jetzt in Glöwitz untersucht werden, und zwar an verschiedenen Standorten. Dafür sollen laut Hellwig sogenannte Pegel in den Boden eingelassen werden, kleine Röhrchen, die quasi als Minibrunnen fungieren. Ein solcher Pegel wird beispielsweise bei einer neuen Lagerstelle für Bodenaushub gesetzt. Dieser Aushub kommt von den zahlreichen Baustellen der Stadt. Am Hang des Donnerbergs wurde dafür eine Fläche genehmigt. Ob und was davon in den Boden gelangt, soll mit dem Pegel nun laufend untersucht werden. Auch an anderen Stellen soll das Grundwasser so beprobt werden. Je nach Ergebnis der Untersuchungen sollen weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

Baden auf eigene Gefahr

Friedrich-Carl Hellwig betont dabei, dass es sich nicht um das Grundwasser für die Trinkwassergewinnung handelt. Das liege deutlich tiefer und geschützter durch Gesteinsschichten.

An der Badestelle Glöwitz soll laut Hellwig nun öfter das Badewasser beprobt werden. Mit einem Aushang werde umfangreich über die Thematik informiert. Auch werden die Ergebnisse der aktuellsten Proben dort veröffentlicht. Baden auf eigene Gefahr, heißt es dann. Derzeit seien die Werte gut.

Kolibakterien, die durch Fäkalien ins Wasser gelangen, können, so man das Wasser trinkt, Durchfallerkrankungen auslösen, die unbehandelt teilweise lebensbedrohlich sein können. Auch Bauchfellentzündungen, Wundinfektionen oder Blinddarmentzündungen können auftreten.

Von Robert Niemeyer