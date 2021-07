Windstärke 6 und Westwind, hohe Wellen auf der Ostsee: Die Bedingungen zum Baden waren am Sonntag nicht wirklich ideal. Dennoch gingen viele Menschen ins Wasser, ignorierten teilweise sogar die rote Flagge für das Badeverbot. In Ahrenshoop starb ein Mann, in Zingst wird einer vermisst. Am Wellenbrecher in Ahrenshoop konnten ein Vater und seine Tochter gerettet werden.