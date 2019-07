Prerow

Ein 68-jähriger Urlauber musste bereits am Sonntag aus der Ostsee vor Perow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) gerettet werden. Am Abend holten die Rettungsschwimmer den leblos treibenden Mann aus dem Wasser und reanimierten ihn erfolgreich am Strand. Bereits am 30.06.2019 kam es zu einem gemeinsamen Polizei - und Rettungseinsatz am Strand von Prerow. Der Urlauber wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Greifswald geflogen.

Mann verstirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, verstarb der 68-Jährige am Freitag im Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zum Einsatz und leitete, wie in diesen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren ein. Gegenwärtig liegen keine konkreten Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die Obduktion des Verstorbenen wurde dennoch über die Staatsanwaltschaft Stralsund angeregt. Ob möglicherweise gesundheitliche Probleme bei dem 68-Jährigen ursächlich waren, ist Bestandteil der Ermittlungen.

OZ