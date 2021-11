Bäume an der B 105 bei Ribnitz-Damgarten werden ab Montag gefällt

Altheide

Auf der Bundesstraße 105 zwischen Altheide bei Ribnitz-Damgarten und Gelbensande wird es in den kommenden Wochen eng. Dort ist der Neubau eines straßenbegleitenden Radweges geplant. Für den Bau müssen nördlich der B 105 allerdings angrenzende Bäume gefällt werden.

Halbseitige Sperrungen voraussichtlich bis Ende Februar 2022

Die Arbeiten beginnen am Montag, 15. November, und werden voraussichtlich am 28. Februar 2022 abgeschlossen sein. Während der Arbeiten muss der Verkehr mittels Ampeln abschnittsweise halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Das Straßenbauamt Stralsund bittet um Verständnis für die notwendige Verkehrseinschränkung.

Die Arbeiten werden durch die Firma Packroff GmbH aus Elsterwerda durchgeführt. Der Bund trägt die Kosten in Höhe von 150 000 Euro. Für die Fällungen werden entsprechende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Die Herstellung des Radweges soll 2022 beginnen. Detailliertere Angaben dazu erfolgen im weiteren Planungsverlauf.

Lückenschluss bis zum Darß

Der Radweg wird benötigt, um die kleinräumige Verbindung zwischen Gelbensande und Altheide sowie die großräumige Verbindung zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten, weiterführend zum Darß, zu schließen. Durch die Trennung der Radfahrer und der Autos soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Von OZ