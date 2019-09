Marlow/Carlsruhe

In Marlow sind am vergangenen Wochenende offenbar Baggerschaufeln gestohlen worden. Am Montag waren zwei Fälle bei der Ribnitz-Damgartener Polizei angezeigt worden. Demnach wurde in Marlow in der Carl-Kossow-Straße eine Schaufel von einem Minibagger abmontiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Im Marlower Ortsteil Carlsruhe sind zwei Baggerschaufeln eines Minibaggers gestohlen worden. Der Sachschaden hier: ebenfalls etwa 600 Euro.

Hier hat möglicherweise jedoch jemand mögliche Tatverdächtige beobachtet. Zwischen 18.30 und 19 Uhr, so die Polizei, hätte jemand am Samstag zwei Personen beobachtet, die sich im Bereich des betroffenen Baggers bewegt hätten. Die Beobachteten seien männlich. Einer sei etwa 180 bis 190 Meter groß, kräftig gebaut, zwischen 40 und 45 Jahre alt und hätte schwarze Haare. Er sei mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen. Der zweite Beobachtete sei etwa 1,60 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und mit einer hellen Hose sowie ebenfalls einer grünen Jacke bekleidet gewesen.

Beide Taten könnten miteinander in Verbindung stehen.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem Fall. Wer etwas beobachtet hat, kann sich im Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 melden.

Von Robert Niemeyer