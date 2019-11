Barth

Die Gerichtsentscheidung zur Vergabe der Nahverkehrsverbindungen RE9 und RE10 an die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ( ODEG) hat in Barth offenbar für Irritationen gesorgt. Das wurde bei der 54. Mahnwache der Initiative „Keine Bahn ist keine Lösung“ am Montagabend im Kulturhaus HdW deutlich. Dass die Strecke weite...