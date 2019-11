Ribnitz-Damgarten

Fahrgäste, die mit der Bahn zwischen Rostock und Stralsund unterwegs sind, können auch künftig ohne Aufpreis zum Nahverkehrstarif die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn nutzen. Das teilte das Landes-Verkehrsministerium am Freitag mit. Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) hat demnach nun die entsprechenden Verträge mit der Deutschen Bahn unterzeichnet.

„Durch die Integration des Fernverkehrs in den Nahverkehrstarif stellen wir den Menschen im Land ein noch dichteres Angebot an preisgünstigen Zugverbindungen bereit“, sagt Landesinfrastrukturminister Christian Pegel. Insbesondere die Besitzer von Zeitkarten würden von dem Angebot profitieren, da diese – neben den Einzelfahrausweisen – weiterhin nicht nur für Fahrten in den Regionalzügen der Linien RE9 und RE10 genutzt werden können, sondern auch in den ICs und ICEs der Deutschen Bahn. „Für Pendler und Reisende auf der weitestgehend eingleisigen Strecke zwischen den beiden Hansestädten ergeben sich damit nahezu stündliche Reisemöglichkeiten“, so der Minister.

Mit dem Fahrplanwechsel ab Mitte Dezember übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) die Nahverkehrsverbindungen RE9 und RE10. Bislang fuhr auf diesen Linien die DB Regio.

Für die sogenannten Sparangebote des Nahverkehrs bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass diese nicht erfasst sind – dazu gehören unter anderem das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket und das Quer-durchs-Land-Ticket. Diese berechtigen wie bisher nicht zur Nutzung der Fernverkehrszüge.

Die Vereinbarung zwischen Land und Deutscher Bahn gilt zunächst bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025, mit Option zur Verlängerung bis 2030.

Von Robert Niemeyer