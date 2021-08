Ribnitz-Damgarten

„Hoffentlich kommt der Zug pünktlich, ansonsten kriege ich auf meiner Arbeitsstelle Probleme.“ Die junge Frau, die das sagt, steht wie etliche andere Fahrgäste kurz vor halb neun auf dem Ribnitzer Bahnhof. Und wartet. Und atmet auf, als per Lautsprecher der Regionalzug der Linie RE 9, der von Binz über Stralsund und Ribnitz-Damgarten nach Rostock fährt, angekündigt wird. Pünktlich rollt er ein und pünktlich um 8.33 Uhr fährt er ab. „Na, das klappt doch“, ruft die junge Frau erfreut.

Sie und die anderen Fahrgäste hatten gestern, am Tag zwei des Lokführerstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Glück gehabt. Da die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) nicht durch die GDL bestreikt wurde, blieb die Linie RE 9 in Betrieb.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir schließen aus unseren Erfahrungen vergangener GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn, dass die Züge der ODEG zur Aufrechterhaltung des Regionalverkehrs verkehren sollten. Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Vor allem in Ballungsgebieten im ODEG-Streckennetz kann es zu längeren Haltezeiten und sehr vollen Zügen auf Grund höherer Fahrgastzahlen kommen“, äußerte sich Roland Pauli, Geschäftsführer der ODEG, am 10. August im Vorfeld des Streiks.

Regionalverbindungen nach Stralsund und Rostock

Da durch die Streichungen der IC und ICE-Verbindungen auch Ribnitz-Damgarten betroffen war, waren die Regionalverbindungen nach Stralsund und Rostock (ODEG) für viele Reisende die Alternative. Auch für Lea Weigelt. Die Hamburgerin hat mit ihrem sechs Monate alten Sohn und ihrer Mutter Barbara Weigelt in Zingst ihren Urlaub verbracht. Mit dem ICE wollten sie von Ribnitz nach Hamburg fahren. So ihr Plan.

„Als wir dann hörten, dass gestreikt wird, überlegten wir, unseren Urlaub in Zingst zu verlängern. Das ging aber nicht, da wir zu Hause einen Arzttermin haben, den wir nicht verschieben wollten“, berichtet Barbara Weigelt. Also machten sie sich gestern mit Kinderwagen und Gepäck auf den Weg. Mit dem Zug der ODEG um 10.33 Uhr soll es zunächst von Ribnitz nach Rostock gehen, erzählt Lea Weigelt. „Hier hoffen wir, einen Platz in einem der von der Deutschen Bahn eingesetzten Busse zu bekommen, der uns nach Schwerin bringen soll.“ Von Schwerin aus soll es dann mit der Regionalbahn weiter nach Hamburg gehen. „Normalerweise brauchen wir für die Strecke von Zingst nach Hamburg fünf bis sechs Stunden, heute müssen wir uns wohl auf acht bis neun Stunden einstellen“, so Barbara Weigelt.

Barther Bahnhof verwaist

Verwaist ist dagegen der Bahnhof in Barth. Dort, wo sonst am Morgen vor allem junge Leute in die Regionalbahn steigen, um zum Fachgymnasium nach Velgast oder zur Ausbildungsstätte nach Stralsund oder Rostock zu fahren. Aufgrund des Lokführerstreiks ist die Verbindung Barth-Velgast aber völlig lahmgelegt.

Der Bahnhof in Barth völlig verwaist. Quelle: Anja Krüger

Alternativen bieten lediglich die Busverbindungen nach Stralsund und Ribnitz, von wo es dann weiter nach Velgast oder Rostock gehen kann. Verbunden ist dies allerdings mit einem erheblichen Zeitaufwand. Scheinbar haben sich aber alle Pendler und auch Reisende auf den Streik eingestellt. „Ratlose Fahrgäste oder gar Beschwerden hatten wir hier an den Streiktagen nicht“, berichtet Antje Segebarth, die im UBB-Reisecenter im Barther Bahnhofsgebäude arbeitet.

Und am Fachgymnasium in Velgast hofft man, dass der Streik sich nicht weiter hinzieht. Denn aktuell waren die Schüler nicht betroffen. Denn, wie Antje Thiede, Lehrkraft am Fachgymnasium, informiert, fängt in der Bildungseinrichtung das Schuljahr erst am 30. August an.

Von Edwin Sternkiker/Anja Krüger