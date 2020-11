Mit einem vermeintlichen Gewinn haben Betrüger in Ribnitz-Damgarten versucht, eine Seniorin um Geld zu prellen. Sie wollte schon die für die Auszahlung verlangte Überweisung vornehmen. Eine Bankmitarbeiterin bewahrte sie im letzten Moment davor.

Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug in Ribnitz-Damgarten

