Bartelshagen II: 76-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Bartelshagen II

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 211 ist am Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 76-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seinem Kia vom B105-Abzweig Wiepkenhagen in Richtung Bartelshagen II unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pkw kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Mann aus Barth wurde medizinisch versorgt. Die Straße musste für etwa eine Stunde zur Absicherung der Unfallstelle und zur Bergung des Wagens halbseitig gesperrt werden.

Anzeige

Der polizeilich geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar und wird ermittelt.

Graffiti in Dierhagen

Zu einer Anzeigenaufnahme wurde die Ribnitz-Damgartener Polizei am Donnerstag außerdem nach Dierhagen gerufen. Dort waren in der Ernst-Moritz-Arndt Straße mehrere Sitzbänke sowie in der Kirchstraße eine Bushaltestelle mit Graffiti beschmiert worden. Die Dierhäger Kurverwaltung hatte die Schmierereien gemeldet.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Tat soll sich zwischen Mittwoch, 6. Januar, 22 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 9 Uhr, ereignet haben.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer in dem angegebenen Zeitraum dort etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 03821/8750 im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier melden.

Von Robert Niemeyer