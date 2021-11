Barth

Das gibt es auch nicht alle Tage. In Barth begegnete ein Mann im Gegenverkehr seinem eigenen Auto – und wunderte sich, wer da am Steuer sitzt. Zum genauen Hergang teilte die Polizei mit: Der 57-jährige Fahrer war am Donnerstag, 18. November, gegen 19.30 Uhr dienstlich mit einem Wagen im Barther Stadtgebiet unterwegs. In der Langen Straße kam ihm ein Pkw Toyota entgegen. Er stellte fest, dass es sich um sein Auto handelt, das eigentlich seine Tochter nutzt.

Unbekannte Frau flüchtete zu Fuß

Am Steuer saß jedoch nicht seine Tochter, sondern eine andere Frau. Um dem nachzugehen, wendete der Mann sein Fahrzeug und folgte dem Toyota. Auf der Landesstraße 23 kurz hinter dem Ortsausgang Barth in Fahrtrichtung Löbnitz konnte er den Wagen stoppen und die Frau am Steuer zur Rede stellen. Diese behauptete, dass es sich um ihr Auto handeln würde. Als der 57-Jährige die Frau damit konfrontierte, dass das sein Pkw sei, flüchtete sie zu Fuß.

Später stellte sich heraus, dass seine Tochter das Auto in der Chausseestraße abgestellt hatte, den Fahrzeugschlüssel stecken ließ und sich kurz vom Fahrzeug entfernt hatte. Das nutzte die unbekannte Frau aus, setzte sich ans Steuer und fuhr mit dem Pkw davon.

Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung der Identität der geflüchteten Frau, übernommen.

Von es