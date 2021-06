Barth: Abijahrgang mit Notenschnitt 2,1

Barth

Auch am Gymnasialen Schulzentrum in Barth sind am vergangenen Wochenende die Abiturienten verabschiedet worden. Am Sonnabend erhielten 46 Abiturientinnen und Abiturienten das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife.

Die 12b des Gymnasialen Schulzentrums in Barth.

Auch in Barth stellten die Corona-Pandemie sowie deren Einschränkungen im Schulalltag die jungen Erwachsenen vor besondere Herausforderungen. Dennoch legten alle Schüler des Jahrgangs trotz der erschwerten Bedingungen ihre Abiturprüfungen mit Erfolg ab.

Notenschnitt 2,1

Die 12c des Gymnasialen Schulzentrums in Barth.

Der Notenschnitt des gesamten Jahrgangs liegt bei 2,1. Viele des Absolventen erreichten einen sehr guten Abiturdurchschnitt. Zwölfmal konnte das Abitur mit dem Prädikat sehr gut vergeben werden.

Als bester Abiturient des Gymnasialen Schulzentrums in Barth wurde Finn Luca Röder mit einem Durchschnitt von 1,0 geehrt, gefolgt von Bjarne Thomas Müller (1,1) sowie Lena Schulz und Laura Wallat (1,2).

Von Robert Niemeyer