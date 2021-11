Barth: Adventsmarkt lädt zum Stöbern

Barth

Dort, wo während der zu Ende gegangenen Anbausaison Barther Tomaten, Gurken und Paprika verkauft wurden, erwartet die Barther am kommenden Wochenende Dekoratives und Schönes für die Vorweihnachtszeit. In Anlehnung an die einst sehr beliebten Weihnachtsmärkte der früheren Nordflor Gartenbau GmbH will Heike Ludwig, die Inhaberin des Pflanzenhandels Balkonistas, diese schöne Tradition am neuen Ort wiederbeleben.

Die Hahn Gemüsebau GmbH, auf deren Gelände die im Frühjahr gegründete Firma ihr Verkaufszelt betreibt und ein überaus erfolgreiches Startjahr absolviert hat, stellt für das vorweihnachtliche Treiben ihre Vermarktungshalle zur Verfügung.

Adventsmarkt total regional: Von Weihnachtsstern bis Tomatensenf

Vom Donnerstag, den 25. November, bis zum Sonnabend, den 27. November, können die Kunden in der Vermarktungshalle am Ende der Barther Nelkenstraße aus einer großen Vielfalt von Weihnachtssternen, Rittersternen und Alpenveilchen, ergänzt um ein Angebot von Tannengrün, Kränzen und Gestecken, das Gefallende für ihr Zuhause auswählen.

Während die Amaryllis von spezialisierten Betrieben aus Schleswig-Holstein geliefert werden, stammt der größte Teil der übrigen Pflanzen aus der Damgartener Gärtnerei von Kerstin Gransow. Auch das Schnittgrün sowie die Kränze und Gestecke haben mit der Wiepkenhägener Pflanzenschule Schauer & Lindner eine regionale Herkunft.

Wie schon früher wollen die Eltern einer Klasse der Karl-Liebknecht-Schule mit dem Verkauf von Kuchen und Keksen (außer Haus) die schulischen Aktivitäten ihrer Kinder unterstützen. Die benachbarte Biorösterei Landdelikat will ihre Erzeugnisse präsentieren und selbstverständlich wird auch der Vermarktungsstand der Hahn Gemüsebau GmbH geöffnet sein. Ob zum Weihnachtsmarkt noch restliche Tomaten vorrätig sind, wollte Chefverkäuferin Anita Voigt nicht versprechen, aber sie versicherte, auf jeden Fall Barther Tomatensaft, Tomatenessig, Tomatensenf und Tomatenchips im Sortiment zu haben.

Corona-Regeln und Öffnungszeiten

Heike Ludwig weist auf die beim Betreten der Vermarktungshalle geltenden Corona-Regeln hin: Maske, Abstand und Handdesinfektion.

Im Februar werden Heike Ludwig, Heike Erdmann und voraussichtlich eine weitere Mitarbeiterin den Start der nächsten Pflanzensaison vorbereiten. Der soll schon am 7. März erfolgen, dann in einem neuen und stabileren Verkaufszelt.

Öffnungszeiten Adventsmarkt Nelkenstraße in Barth vom 25. bis 27. November: Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr

Von Volker Stephan