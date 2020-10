Barth

Seit vier Jahren beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Soziales der Stadt Barth mit dem Thema Sportplatz. Soll der alte Sportplatz am Sportwall hinterm Rathaus erhalten bleiben und saniert werden oder soll ein neuer, moderner Platz hinter der Vineta-Sportarena in direkter Nachbarschaft zum Gymnasialen Schulzentrum entstehen, der für den Schul- und Vereinssport genutzt werden soll? Der Entschluss am 20. Februar 2018 fiel für einen neuen Sportplatz aus. Doch jetzt ist wieder alles anderes.

Bei der Sitzung am Montagabend sprachen sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich – es gab fünf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen – für den Erhalt des alten Sportplatzes am Sportwall aus. Dass es zu dem Sinneswandel kam, hatte aber auch einen entscheidenden Grund – ein unerwarteter Geldsegen für die Stadt Barth.

So hat der Bund 350 000 Euro Fördermittel für den Ersatzneubau eines Funktionsgebäudes zugesagt. Der Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold ( FDP) hatte sich beim Bund dafür eingesetzt. „Die Mittel haben wir sicher und wir können sie auch nicht an anderer Stelle einsetzten“, stellte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig noch einmal klar.

Fördermittel für Kunstrasenplatz fehlen

Ein Problem auf dem alten Sportplatz bleibt aber weiterhin der Kunstrasenplatz, der für den Spielbetrieb zu klein ist. Statt einer vorgegebenen Mindestgröße von 90 Metern Länge und 45 Metern Breite ist dieser nur 86 Meter lang und 48 Meter breit. Eine Erweiterung und Sanierung des Platzes würde rund 800 000 Euro kosten, informierte Friedrich-Carl Hellwig am Montagabend. Ohne Fördermittel sei aber eine Finanzierung nicht möglich.

Ein weiterer Anlauf beim Bund, zusätzliche Mittel für die Erweiterung des Kunstrasenplatzes zu bekommen, sei allerdings gescheitert. „Wir werden nicht noch einmal eine weitere Förderung für den Sportplatz vom Bund bekommen“, erklärte der Bürgermeister. „Wir müssen einen anderen Weg gehen und wollen einen Antrag beim Landessportbund stellen, um ELA-Mittel zu bekommen.“ Diesen Weg gehe die Stadt gemeinsam mit dem SV Barth.

Außensportanlage muss saniert werden

Und es gibt einen weiteren Knackpunkt: Denn auch die Außensportanlage am Gymnasialen Schulzentrum muss dringend saniert werden. „Die Außensportanlage ist sanierungsbedürftig. Das war immer klar, dass wir da etwas machen müssen“, sagte Bürgeramtsleiterin Anja Gabriel. Denn durch die geplante Schulzusammenlegung und dem damit verbundenen Zuzug der Regionalschüler sei der Platz viel zu klein. „Wir müssen die Schulsportanlage sanieren und ausbauen.“

Die Sportanlage des Gymnasialen Schulzentrums ist in keinem guten Zustand. Quelle: Volker Stephan

Dabei müsse natürlich während der Bauzeit auch eine Zwischenlösung für den Schulsport gefunden werden. „Es wird darauf hinauslaufen, dass wir die Schüler mit dem Bus zum Sportplatz am Sportwall bringen müssen“, erklärte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, und Anja Gabriel fügte hinzu: „Aber auch nur, wenn der Schulsport draußen nötig ist.“

Jahrelange Diskussion

Bevor sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich für den Erhalt des alten Sportplatzes ausgesprochen hatten, wurde noch einmal ausgiebig über die Vor- und Nachteile diskutiert. „Vielleicht sollten wir sogar noch einmal über ein ganz neues Konzept nachdenken. Es sollte noch einmal jemand von außen einen Blick darauf werfen“, gab Kerstin Klein ( SPD) zu bedenken.

Der Ausschussvorsitzende Frank Schröter sprach sich hingegen ganz klar für den Erhalt des alten Sportplatzes aus, kritisierte aber auch das Vorgehen der vergangenen Jahre. „Jetzt haben wir vier Jahre umsonst gequatscht und das Geld für das Gutachten damals hätten wir uns auch sparen können. Wir brauchen einfach zu lange, bis wir auf den Punkt kommen. Das muss sich in Zukunft auf jeden Fall ändern.“

Die Entscheidung für den Erhalt des alten Sportplatzes habe einen weiteren Vorteil, hob Anja Gabriel hervor. So könnten die Flächen hinter der Vineta-Sportarena, die für den Neubau eines Sportplatzes reserviert waren, verkauft werden. „Und wir wissen ja, dass Gewerbeflächen momentan gesucht werden.“

Von Anika Wenning