Barth

Mario Galepp liebt es, in die Geschichte seiner Heimatstadt einzutauchen. Seit elf Jahren ist er Vorsitzende des Heimatvereins, interessierte sich aber auch schon lange vorher für die Barther Geschichte. Seit fast 20 Jahren sammelt er historische Fotos und Postkarten. Tausende Fotos und rund 1500 Ansichtskarten hat der Heimatforscher mittlerweile in seinem privaten Archiv.

Immer wieder kommt neues Material dazu. Bei E-Bay oder in Antiquariaten wird der Barther fündig, bekommt aber auch immer wieder Postkarten, Fotos und interessantes Material zur Barther Geschichte geschenkt. Erst vor Kurzem habe er von einer älteren Bartherin 20 Filmrollen bekommen. „Ich habe sie gleich alle entwickeln lassen. Die Fotos stammen aus den 50er Jahren, auch Aufnahmen von der 700-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1955 waren dabei“, berichtet Mario Galepp. Interessant sei auch Material, das er zu den Anfängen der Jugendherberge bekommen habe. „So habe ich erfahren, dass auch Walther Bachmann großes Interesse daran hatte, dass die Jugendherberge in Barth gebaut wird, damit er dort seine Leute unterbringen kann“, berichtet Galepp. Der Flugzeugbauer verlagerte seine Produkte 1934/35 von Warnemünde nach Ribnitz.

Vergleich vor und nach der Wende

Dieses Foto aus dem Jahr 1960 zeigt das Haus in der Langen Straße 53. Quelle: Archiv Mario Galepp

Anhand der historischen Bilder und Postkarten könne man wunderbar, die Entwicklung Barths sehen. Und dabei müsse man oft gar nicht weit zurückgehen. Auch Fotos kurz nach der Wende seien sehr aussagekräftig, vor allem wenn man sie direkt mit den Fotos von heute vergleiche. Um genau diesen Vergleich zu sehen, fotografiert Mario Galepp die Gebäude aus derselben Perspektive. Auch der OSTSEE-ZEITUNG hat er schon viele solcher Bildpaare zur Verfügung gestellt. Vom Barther Wasserturm über den Hafen bis hin zum ehemaligen Kornspeicher in der Badstüberstraße.

Während einige Gebäude, wie die ehemalige Eisengießerei, die 1872 vom Kaufmann Wilhelm Kobes erbaut wurde, seit der Wende leer stehen, gebe es auch positive Beispiele, wie das Haus in der Langen Straße 53. Hier befanden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Geschäfte – Bäckereien, ein Elektrofachgeschäft und ein Textil- und Kurzwarengeschäft. Viele Jahre war das Haus mit der 53 dann jedoch unbewohnt, bis es abgerissen wurde. Doch nach einer längeren Bauphase ist nun an dieser Stelle ein Stadthaus entstanden. Und auch in Zukunft wird es ein Geschäftshaus bleiben.

Zur Galerie Heimatforscher Mario Galepp sammelt historische Foto und Postkarten. Der Barther fotografiert die Gebäude aus derselben Perspektive und zeigt so anschaulich die Entwicklung der Stadt.

1255 erstmals urkundlich erwähnt

All dies seien Beispiele für die bewegende Geschichte der Stadt. Urkundlich belegt ist, dass am 17. April 1255 Barth das Stadtrecht verliehen wurde. Im Barther Stadtarchiv ist eine Urkunde aus dem Jahr 1294, eine Abschrift der verliehenen und bestätigten Stadtrechte.

Turbulent ging es im 16. und 17. Jahrhundert zu. Kriege, Epidemien, Brände und Sturmfluten richteten schwere Schäden an. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich zahlreiche Fabriken, unter anderem die Pommersche Eisengießerei und Maschinenfabrik, eine Fischkonservenfabrik und eine Zuckerfabrik, sowie viele kleinerer Betriebe an. Die Stadt entwickelte sich zu einer industriellen Metropole.

Während des 2. Weltkrieges waren in den kriegswichtigen Betrieben in Barth, Tausende Menschen beschäftigt. 1940 entstand das Kriegsgefangenenlager Stalag Luft I. Bis April 1945 wurden hier Angehörige der Royal Air Force und der US-Air Force gefangen gehalten. Von November 1943 bis 1945 befand sich auf dem Gelände des Fliegerhorstes ein Konzentrationslager, eine Außenstelle des Konzentrationslagers Ravensbrück, etwa 7000 Frauen und Männer aus 21 Nationen mussten im Heinkel-Flugzeugwerk arbeiten, mehr als 2000 Häftlinge starben.

Zum Ende des 2. Weltkrieges zog am 2. Mai 1945 die Rote Armee in die Stadt Barth ein. Durch die Aufnahme von Flüchtlingen stieg die Einwohnerzahl auf 26 700 Personen. Ein weiterer Einschnitt erfolgte nach der Wende. Zahlreiche Betriebe mussten schließen, die Zahl der Einwohner sank.

Von Anika Wenning