Barth: Auf diesem Gelände entsteht MVs aktuell zweitgrößtes Tourismusprojekt

In Sachen Investitionsvolumen dürfte es nach dem Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten das wohl zweitgrößte Tourismusprojekt in Mecklenburg-Vorpommern sein. Rund 80 Millionen Euro werden in das Projekt „Yachthafen Barth“ von der ewp Gruppe gesteckt. Bereits Anfang kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen, wie Peter Krüger, ehemaliger Kurdirektor von Zingst und Projektmanager und Projektkoordinator für das Hotelprojekt auf dem ehemaligen Bossow-Gelände, am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin mitteilte.

Fördermittel vom Wirtschaftsministerium

Zu diesem Termin am Fuße des Barther Speicher-Hotels hatte sich eigentlich auch Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) angekündigt. Aufgrund der Kabinettssitzung und der anschließenden Pressekonferenz angesichts der aktuellen Corona-Situation im Land musste Glawe kurzfristig absagen. Der Fördermittelbescheid, den Glawe überbringen wollte, erreichte die Vinetastadt dennoch. Rund 5,7 Millionen Euro steuert das Wirtschaftsministerium für die Erweiterung des Hafenbeckens bei.

So soll das Yachthafen-Resort in Barth östlich des Speicher-Hotels (r.) mal aussehen. Quelle: Barther Hafen Invest

Denn auch die Stadt sitzt mit einem eigenen Projekt mit im Boot. Für insgesamt 6,8 Millionen Euro wird die Stadt die Zufahrt zu dem neuen Hafenbecken sowie die Promenadenbereiche und die Zufahrten zu den Fischern und zum Anglerverein errichten. „Es hat relativ lange gedauert. Aber wir haben das Projekt immer als etwas Positives gesehen“, sagte Thomas Weber. Der Leiter des Referats Förderung der kommunalen Infrastruktur im Wirtschaftsministerium war stellvertretend für Harry Glawe nach Barth gereist.

„Sieben Jahre haben wir gekämpft“, sagte Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Zuletzt hatte es Diskussionen um ein Parkhaus in dem Bereich gegeben. Doch mittlerweile gebe es laut Barths Bauamtsleiter für so gut wie alle Bestandteile Baurecht. Laut Bürgermeister Hellwig sei das Projekt Yachthafen Barth „ein Signal, dass es weitergeht“. Das Corona-Jahr habe gezeigt, dass die Region bei Urlaubern beliebt ist. Barth erhalte mit dem Hafenprojekt deutlich mehr touristische Qualität. „Dieses Projekt bedeutet für Barth einen unglaublichen Schub“, meinte auch der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler. „Die Region hat das verdient. Hier entsteht ein neues Stadttor für Barth“, sagte Thomas Würdisch, Landtagsabgeordneter der SPD.

Baubeginn Anfang 2021

Ende Januar, Anfang Februar kommenden Jahres, so das Ziel, sollen die Bauarbeiten laut Peter Krüger beginnen. Dann stehen zunächst die Pfahlgründungen für die Gebäude an. Für das städtische Projekt wurden die ersten Aufträge ausgeschrieben. Baubeginn könne laut Manfred Kubitz im Mai bzw. Juni sein.

Thomas Weber, Leiter des Referats Förderung der kommunalen Infrastruktur im Wirtschaftsministerium, überreicht Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig den Förderbescheid für den Hafenausbau. Quelle: Robert Niemeyer

Auf dem ehemaligen Bossow-Gelände sollen auf etwa 2,5 Hektar elf Gebäude entstehen, davon zehn Ferien- bzw. Appartement-Häuser mit insgesamt 170 Appartements. Für das elfte Gebäude, das Hotel (Haus 5) laufen die Planungen noch, da sich das Konzept für dieses Gebäude während der Planungsphase noch geändert hatte. Es war zunächst ebenfalls als Apartment-Gebäude konzipiert. Insgesamt werden 1000 neue Betten in der Vineta-Stadt geschaffen. Zentrum des Projektes ist das neue Hafenbecken bzw. der neue Yachthafen. Das Gelände östlich des Speichers wird öffentlich zugänglich sein. Laut Peter Krüger ist angepeilt, dass die Hochbauten 2024/25 fertiggestellt werden.

