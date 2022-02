Barth

Fragwürdige Herstellung der mRNA-Impfstoffe. Die Impfung hilft nicht. Sie ist schlimmer als Corona. Diese falschen Informationen kursieren noch immer in den Medien, wenn es um das Thema Corona-Schutzimpfung geht. Um darüber aufzuklären, hat die Stadt Barth eine Kampagne gestartet. „Diese Fake News haben auch wir auf Facebook mitbekommen und dagegen wollen wir etwas tun, wenn auch nur im Kleinen“, so Pressesprecherin der Stadt Barth Kerstin Braun. Das Ganze geschieht in Kooperation mit der polnischen Partnerstadt Kolberg und der Inter Medical Foundation, die den Kontakt hergestellt habe, wie Braun erklärt.

In Kolberg sollen vor allem auch Touristinnen und Touristen zu einer Impfung animiert werden und können einen Impfwunsch gleich in den temporären Impfzentren im Ort in die Tat umsetzen. Dazu gibt es in Kolberg Fahrräder mit Informationen über Impfmöglichkeiten. In Barth geschehe das Ganze dagegen ausschließlich über die Informationsschiene.

Projekt müsste viel größer angesetzt werden

Flyer und Plakate werden ab Donnerstag unter anderem in Geschäften und in der Touristeninformation Barth zu finden sein. Darauf werden häufige Fragen zur Impfung und deren Herstellung geklärt sowie über Impfmöglichkeiten informiert. Es sei eine klein angelegte Impfkampagne, wie Braun eingesteht. „Wir können nur auf gut Glück Informationen verbreiten, in der Hoffnung, dass man jemanden erreicht“, sagt sie. So wolle man zeigen, dass Informationen auch von öffentlicher Seite kommen und verhindern, dass es nur einseitige Argumentationen von Impfgegnern gibt. Schließlich lasse auch die bundesweite Impfkampagne zu wünschen übrig, wie Braun meint.

„Wir sind uns bewusst, dass das Projekt bei uns zu klein angesetzt ist“, sagt sie. Man müsste viel tiefer eingreifen, sich mit den Facebook-Nachrichten und Kommentaren auseinandersetzen und dort eingreifen. Nur Flyer und Poster würden noch keinen Kontakt zum Menschen herstellen. Die Aufklärungskampagne sei jedoch sehr regional und beschränke sich nur auf die Stadt Barth. Zwar werde das Projekt von einem EU-Fonds für regionale Entwicklung und dem Landeshaushalt im Rahmen des Interreg VA-Kooperationsprogramms Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/ Polen in der Euroregion Pommern gefördert, Budget und Personal der Vinetastadt reiche aber nicht, um mehr zu leisten.

Keine Auswertung der Kampagne in Barth

So scheint auch eine Auswertung der Kampagne am Schluss für die Stadt unrealistisch. „Wir haben keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wen die Flyer erreicht haben oder ob es einen Unterschied bei der Impfquote gibt“, gibt sie zu. Die Kolberger würden das dagegen gut bewerten können, denn sie seien mit den Fahrrädern auf den Straßen unterwegs und stehen im direkten Kontakt mit den Menschen.

„Wir in Barth und in Kolberg wollen demnächst noch ein Webinar organisieren, das live gestreamt wird und sowohl auf Polnisch und auf Deutsch verfügbar sein wird“, erklärt Braun. Dabei sollen die typischen Falschmeldungen beleuchtet werden. Wo kommen diese her, wie erkenne ich Fake News und welchen Zweck verfolgen die, die sie verbreiten? Das Webinar findet voraussichtlich Mitte nächster Woche statt. Ein genauer Termin soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Die Aufklärungskampagne hat Anfang Januar gestartet und soll noch bis Ende des Monats laufen.

Informationsvideos auf polnisch werden auf Facebook geteilt

Informationen für alle gibt es derzeit allerdings nur auf der Facebook-Seite Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja. Ein langer polnischer Name, der für Nicht-Polnischsprachige wohl schwer zu greifen ist. Die Facebook-Seite wird vom Inter Medical betrieben. Dort werden YouTube Videos vom Kanal Inter Medical TV geteilt, die zum Teil deutsche Untertitel haben, zum Teil aber auch nicht. In den Videos werden eher allgemeine Fragen zu Covid-19 beantwortet und besprochen: Wie wirkt sich die Krankheit auf unseren Körper, unsere Psyche und auf unser Atmungssystem aus? Was macht die Quarantäne mit den Menschen? Oder es werden Beispiele für Atemübungen nach einer Corona-Infektion gegeben. Vom Thema Impfung jedoch keine Spur.

Von Gina Henning