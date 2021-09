Barth: Ausschussmitglieder nehmen gefährliche Ecken unter die Lupe

Ribnitz-Damgarten/Barth

Während in der Stadt und dem Amt Ribnitz-Damgarten die Kommunalpolitik eine kleine Pause einlegt, stehen in anderen Kommunen viele wichtige Themen in den Gremien zur Beratung an.

Stadt und Amt Barth

Am Montagabend treffen sich die Mitglieder des Sozialausschusses um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Sie erhoffen sich an dem Abend im öffentlichen Teil von der Verwaltung Neuigkeiten zum Spielplatz am Bleicherwall. Außerdem haben sie sich von der Verwaltung eine Sachstandsbericht zu den Themen Sportplatz am Sportwall und Schulneubau erbeten. Desweiteren wird sich an dem Abend der Willkommensverein der Stadt vorstellen. Auch eine Einwohnerfragestunde wird es geben.

So auch am Abend darauf, wenn sich die Mitglieder des städtischen Bauausschusses treffen. Sie wollen zunächst per Rad die gefährlichsten Ecken in der Innenstadt begutachten. Dazu treffen sie sich um 17 Uhr vor dem Eiscafé am Westhafen. Dieser Teil soll, so zumindest fordert es die SPD-Fraktion, autofrei werden. Ab 18.30 Uhr sitzt das Gremium dann im Rathaussaal zusammen, um das Thema zu diskutieren. Im weiteren Verlauf geht es um einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohngebiet am Gymnasium, westlicher Teilbereich“ sowie die Thematik Wasserwehr.

Die Gemeindevertretung Trinwillershagens kommt am Donnerstag um 19 Uhr im Pavillon im Ort zusammen. Neben einer Einwohnerfragestunde steht im öffentlichen Teil unter anderem der Bericht des Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Außerdem beraten die Volksvertreter über die Umwidmung investiver Haushaltsmittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Kofferanhänger der Freiwilligen Feuerwehr Trinwillershagen. Auch die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges (LF20) für die Wehr im Rahmen des Landesprogrammes „Zukunftsfähige Feuerwehr“ soll besprochen werden.

Amt Darß/Fischland und Gemeinde Zingst

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Dierhagen kommen am Mittwoch, 15. September, zusammen. Öffentliche Tagesordnungspunkte gibt es kaum, es geht hinter verschlossenen Türen laut Tagesordnung um Grundstücksangelegenheiten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Dörphus. Einwohnerinnen und Einwohner können sich mit Fragen an das Gremium wenden.

In Ahrenshoop beginnt die Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag, 16. September, um 20 Uhr in der Strandhalle. Es geht um die erste Nachtragshaushaltssatzung, den Bebauungsplan Kirchnersgang sowie um die Entschädigung des Wehrführers, seines Stellvertreters sowie Personen mit besonderen Aufgaben.

An dem Abend beraten auch die Prerower Gemeindevertreter. In deren Sitzung geht es unter anderem um eine Änderung der Satzung zu Parkgebühren. Außerdem wollen die Mitglieder des Gremiums über das weitere Vorgehen bei der innerörtlichen Verkehrsführung sprechen. Die Zusammenkunft im „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr.

Ebenfalls am Donnerstag kommen die Zingster Gemeindevertreter zusammen. Beginn der Sitzung im Kurhaus ist um 19 Uhr. Neben einem Beschluss zum Jahresabschluss 2020 des Fremdenverkehrsbetriebes geht es um die Aufstellung zweier Bebauungspläne mit nachfolgender Veränderungssperre.

Von akr/tri