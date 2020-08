Barth

Beim Überholen ist ein Auto auf der B 105 zwischen Karnin und Redebas (Kreis Vorpommern-Rügen) mit einem Traktor zusammengestoßen. Laut Polizei versuchte der Mercedes-Fahrer (28) trotz Überholverbots eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Die Kolonne führte ein 21-Jähriger in seinem Traktor mit Anhängern an. Als dieser in Richtung Saatel abbiegen wollte, fuhr er mit dem Pkw zusammen.

Der Mercedes-Fahrer und sein Sohn (3) wurden schwer verletzt und kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden: circa 80 000 Euro. Die B 105 war drei rund Stunden voll gesperrt.

Von OZ