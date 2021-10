Barth

Noch etwa vier Wochen - bis Ende Oktober - können sich die Gartenfreunde aus Barth und der Umgebung im Gewerbegebiet Nelkenstraße mit Herbstpflanzen versorgen. Der Blumenmarkt „Balkonistas“ hat sich mit dem Sortiment auf das letzte Drittel der jährlichen Vegetationsperiode eingestellt. Wenn die endet, kann Inhaberin Heike Ludwig tief durchatmen, entspannt das Fazit des ersten Geschäftsjahres ziehen und mit Optimismus dem kommenden Jahr entgegen schauen.

Der Geschäftserfolg, der im Frühjahr gegründeten Firma, die auf dem Gelände der Hahn Gemüsebau GmbH ansässig ist, hat ihre Erwartungen weit übertroffen. „Ich bin erstaunt, welche Kreise unsere Gründung gezogen hat. Wir haben unglaublich nette und treue Kunden, die sogar von Rügen, aus Stralsund und aus dem Rostocker Umland zu uns nach Barth kommen“, berichtete sie. In Bezug auf Verkaufsergebnis und -atmosphäre sei es ein sehr gutes Jahr gewesen, so dass die Arbeit ihr und ihrer Mitarbeiterin Heike Erdmann viel Spaß gemacht habe.

Verkaufsfläche seit Eröffnung im Frühjahr verdoppelt

Ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte die Firma „Balkonistas“ am 15. März in einem 72 Quadratmeter großen Verkaufszelt, das schon bald nicht mehr ausreichte. Deshalb kam nach acht Wochen ein zweites Zelt hinzu, um das Sommersortiment auf nun insgesamt 144 Quadratmetern Zeltfläche sowie einer Außenfläche anbieten zu können. Erforderlich wurde die Hinzunahme des gepflasterten Außenbereiches vor allem wegen der Großstauden, die den Zeitraum bis zum Verkauf am besten im Freien überstehen.

Gegenwärtig sind die insgesamt etwa 300 Quadratmeter Verkaufsfläche von einem herbstlichen Sortiment aus Stauden, Gräsern, Bodendeckern und Blattpflanzen belegt. Kundenfavoriten sind neben Heidekraut in vielen Farben natürlich auch Chrysanthemen. „Nicht zu vergessen die Alpenveilchen, die mal unser Markenzeichen waren“, erinnerte die Gartenbauingenieurin, die früher bei der einstigen Nordflor Gartenbau GmbH beschäftigt war.

Die angebotenen Alpenveilchen kommen nach wie vor aus der hiesigen Region, heute allerdings aus der Damgartener Gärtnerei Möller der Inhaberin Kerstin Gransow. Dieser Gartenbaubetrieb ist seit der Firmengründung im März der Hauptpartner von „Balkonistas“ und soll es auch bleiben. Hingegen stammt das Heidekraut, das spezielle Anbaubedingungen erfordert, aus Schleswig-Holstein.

Wintermodus mit Unterbrechung

„In Abhängigkeit von der Witterung wollen wir versuchen, das gesamte Herbstsortiment bis Ende Oktober zu verkaufen“, so Heike Ludwigs Absicht. Sie plant außerdem, Ende Oktober Tannengrün für die Grababdeckung anzubieten. „Allerdings nur Schnittgrün, denn für Gestecke oder Kränze gibt es genügend andere Anbieter in Barth und der Region.“

Nach dem Abverkauf des Herbstsortiments wird „Balkonistas“ in den Wintermodus treten, der bald darauf noch einmal kurz unterbrochen wird. Wie zu früherer Zeit soll nämlich vor dem 1. Advent ein dreitägiger Advents- und Weihnachtsverkauf stattfinden. Weil es dafür in den Zelten zu kalt wäre, stellt die Hahn Gemüsebau GmbH, deren Tomatenproduktion zu dieser Zeit längst abgeschlossen ist, ihre Vermarktungshalle zur Verfügung. Vom 25. bis 27. November werden dort Weihnachtssterne, Rittersterne und Alpenveilchen, ergänzt von Tannengrün und Gestecken verkauft. Traditionell will eine Klasse der Karl-Liebknecht-Schule ein Kuchenbuffet aufbauen, während die benachbarte Kaffeerösterei für Heißgetränke sorgen soll.

Erst danach können Heike Ludwig und Heike Erdmann ihren verdienten Winterurlaub genießen, bevor im Februar die Vorbereitung auf den Saisonstart ansteht. Der soll mit dem 7. März eine Woche früher erfolgen als 2021, dann aber in einem neuen Zelt. „Das wird ein stabiles Profi-Zelt sein, das auch mal einem Sturm widerstehen kann“, kündigte Heike Ludwig an. Auch bei diesem Zelt würden sich bei schönem Wetter die Durchgänge und Seiten öffnen lassen. Statt zu mieten, will Heike Ludwig es kaufen, um so auf Dauer Kosten zu sparen.

Mit der Einstellung einer dritten Mitarbeiterin sollen die betrieblichen Abläufe optimiert werden, um dann in Abstimmung mit den Zulieferern das Sortiment zu erweitern. „Wir wollen dadurch für unsere Kunden interessanter werden“, verspricht die Inhaberin. Eventuell könnte auch wieder ein Beratungstag mit Fachleuten zu Bodenqualität, Düngung oder Pflanzenschutz in den Jahresplan aufgenommen werden.

