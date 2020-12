Barth

Während der vergangenen Wochen sind die Arbeiten auf den Baustellen rund um den zukünftigen Borwin-Platz in Barth gut vorangekommen, so auch die Tiefbauarbeiten zwischen Papenhof und Bürgerhaus. Der Verbindungsweg zwischen Garten- und Papenstraße ist in Anlehnung an die Oberflächengestaltung der Gartenstraße gepflastert worden, auch die beiden Stützmauern des bereits mit Boden aufgefüllten Borwin-Platzes stehen. In Abhängigkeit vom Wetter soll es nach dem Jahreswechsel mit der Pflasterung des Platzes weitergehen, wie Rathausmitarbeiter Mirko Knaak, im Bauamt für Bauunterhaltung und Investitionen zuständig, hofft.

Können Passanten die Veränderungen im Außenbereich noch gut nachvollziehen, bleiben ihnen die Aktivitäten der verschiedenen Gewerke innerhalb der Mauern von Papenhof und Bürgerhaus weitgehend verborgen. Die OSTSEE-ZEITUNG konnte gemeinsam mit dem Bauamtsmitarbeiter Mirko Knaak einen hinter die Kulissen werfen.

Handwerker sanieren Wände im Fachwerkhaus

So ist auf dem Papenhof das Fundament inklusive der Bodenplatte für den Anbau des modernen Servicegebäudes an das uralte Fachwerkhaus fertiggestellt. In der vergangenen Woche wurden per Kran die Schalungen für das Erdgeschoss aufgestellt. Gegenwärtig werden in diese Bewehrungen eingebracht, um gleich nach dem 4. Januar die Betonwände zu schütten – sofern die Temperaturen es zulassen.

Die Stützwände des zukünftigen Borwin-Platzes stehen, der Füllboden für die spätere Pflasterung ist verdichtet. Quelle: Volker Stephan

Im alten Papenhof-Haus, dem zukünftigen Vineta-Museum, ist im Erdgeschoss eine Grundplatte aus Stahlbeton gegossen worden, die das Gebäude stabilisiert und als Basis für neue Mauern dient. Gegenwärtig ersetzen die Zimmerleute dort marodes Fachwerk, während die Maurer alte Wände restaurieren. Wo sie das alte Mauerwerk nicht mehr erhalten können, ziehen sie neue Mauern aus Klosterformat-Ziegeln hoch. Die historische Raumaufteilung bleibe dabei jedoch erhalten, versicherte Mirko Knaak.

Jahrhundertealte Bautechniken

Um die geschichtliche Authentizität des Gebäudes zu wahren, kämen auch jahrhundertealte Bautechniken zur Anwendung. So würden zum Beispiel neue Lehmwickel aus Holz und Stroh in die Zwischendecken eingeschoben, um als Träger für den späteren Lehmputz zu dienen. Diese Arbeiten werden durch eine auswärtige Firma ausgeführt, die auf solche althergebrachten Handwerkstechniken spezialisiert ist.

Wie Mirko Knaak informierte, seien mittlerweile auch die Leistungen zur Erneuerung der Außenfassade vergeben worden, beginnen würden die Arbeiten aber erst im kommenden Jahr. Vor der Fassadenerneuerung müssen noch die neuen Fenster und Türen eingebaut werden, hinsichtlich der Sturzhöhen aber mit teilweise veränderter Geometrie. „Das wurde natürlich alles in Abstimmung mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege geplant“, versicherte er.

Was geschieht im Bürgerhaus ?

Der Boden im Keller des Bürgerhauses ist in der vergangenen Woche mit Gussasphalt versiegelt worden. Noch vor Weihnachten soll es damit im Erdgeschoss weitergehen.

Das Einbringen des Gussasphalts ist Handarbeit - per Schubkarre und über Rampen gelangt die schwarze Masse in den Keller des Gebäudes. Quelle: Volker Stephan

Mirko Knaak erklärte, warum man sich statt des herkömmlichen Estrichs für Gussasphalt entschieden habe: Dieser lässt sich nach dem Erkalten sofort bearbeiten, zieht keine Feuchtigkeit an und ist obendrein leichter als Beton. Nach dem Aushärten kann er geschliffen und poliert, gestrichen oder mit Glasgranulat bestreut beziehungsweise gefliest oder mit Linoleum belegt werden.

„Im Keller soll es jedoch beim schwarzen Asphalt bleiben“, verriet der Bauamtsmitarbeiter. Mit dem Einbringen der Asphaltmasse war die Firma Hüneke Neubrandenburg GmbH beauftragt.

Arbeiten kommen gut voran

Im gesamten Bürgerhaus sind die Elektroarbeiten im Gange, während der Innenputz schon zum größten Teil fertig ist. Die Schlosser bauen eine Kellertreppe und die Brandschutztüren auf den Korridoren ein. Der Trockenbau ist fast beendet, so dass die Raumdecken als abgehängte Brandschutzdecken verschlossen werden können. Sie halten im Brandfall für eine gewisse Zeit hohen Temperaturen stand.

Der Veranstaltungssaal in der obersten Etage ist bis auf die Endausrüstung ebenfalls fertiggestellt. Er hat eine hochwertige Akustikdecke erhalten und soll ebenfalls mit Asphalt ausgegossen werden, bevor die elektrische Installation beginnen kann. „Im Januar werden noch die Tischlerarbeiten für den Tresen, die Küche und die Garderobe ausgeschrieben“, kündigte Mirko Knaak an.

Von Volker Stephan