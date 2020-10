Barth

Mehr Personal für den Technischen Betrieb der Stadt Barth. Im jüngsten Bauausschuss wurde ein zukunftsorientiertes Konzept vorgestellt. Hauptgegenstand dieses Konzeptes ist die Erhöhung des Personalbestandes, der sich notgedrungen aufgrund des vergrößerten Aufgabenfeldes in einer Stadt mit dem Status des Erholungsortes ergibt.

Konkret geht es um die Einstellung zweier zusätzlicher und vielseitig einsetzbarer Arbeiter, sogenannte Allrounder, sowie einer anzulernenden Saisonkraft zur Rasen- und Rabattenpflege.

„In den 1990er Jahren bauten viele Kommunen den Personalbestand ihrer Bauhöfe ab, weil so vorerst Kosten gespart werden konnten“, erinnerte Bauamtsleiter Manfred Kubitz. „Erst ab 2010 setze ein Umdenken ein, um Kosten- und Personalsicherheit in der Planung sowie höhere Flexibilität, zum Beispiel in Bezug auf Sonntagsarbeit, zurückzuerlangen.“

Im Konzept heißt es: „Ein wesentlicher Aufgabenbereich ist die Pflege sämtlicher öffentlicher Grünanlagen, die bis vor etwa zehn Jahren an die Privatwirtschaft ausgegliedert gewesen war und dann wieder in den Zuständigkeitsbereich des Bauhofes zurückgeholt wurde. Trotz eines finanziellen Aufwandes an die private Firma von jährlich um die 120 000 Euro hatte der Bauhof noch zehn Hektar Grünflächen selbst zu mähen.

Die Vergabe auch dieser Flächen hätte einen weiteren erheblichen finanziellen Aufwand bedeutetet. Außerdem war das Mähen von Klein- und Randflächen durch den Bauhof mit größtenteils veralteter und sehr reparaturanfälliger Technik uneffektiv.

317 000 Quadratmeter Grünfläche

Durch inzwischen moderne Mähtechnik sowie größere zusammenhängende Flächen ist heute eine viel größere Effektivität nachzuweisen. Der Technische Betrieb bewirtschaftet in der Grünflächenpflege eine Größenordnung von rund 317 000 Quadratmeter.

Und es gebe eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen: die Rückübernahme der Rabattenpflege. Hierbei bemängelte der Bauamtsleiter – trotz allen Fleißes der vor Ort tätigen Mitarbeiter – den Einsatz einiger in der Vergangenheit beauftragten Firmen. Auch sei der betreffende Vertrag inklusive zweier Verlängerungen mittlerweile sechs Jahre alt und deshalb obligatorisch neu auszuschreiben.

Kosten würden deutlich steigen

Kostenplanungen wären dabei rein theoretischer Natur, weil die tatsächlichen Kosten im Ergebnis der Ausschreibung – ähnlich dem Baugewerbe – viel höher ausfallen könnten. Günstiger wäre es deshalb, auch diesen Aufgabenbereich wieder in die Eigenleistung zu überführen, so seine Argumentation, die er mit einem Beispiel belegte.

Dafür rechnete er vor, dass im Zeitraum von vier Jahren unter Einbeziehung der Sach-, Lohn- und Fahrzeugkosten 95 000 Euro gegenüber der Vergabe an ein privates Unternehmen gespart werden könnten. Eventuell müsse man zukünftig sogar über die Verwendung weniger pflegeaufwendiger Pflanzen nachdenken. Der Bauamtsleiter geht auch von einer weiteren Zunahme der Pflegeaufgaben des Technisches Betriebes nach der Fertigstellung des Bogislaw-Platzes und des Papenhofes aus.

Unkrautabdampfer war Fehlanschaffung

Die Argumente überzeugten selbst den Ausschussvorsitzenden Ernst Branse, der sonst eher bevorzugt, Aufträge an einheimische Unternehmen zu vergeben. „Aber in diesem Falle finde ich die Idee gut“, lobte er. „Viele Barther wissen gar nicht, welches Spektrum unterschiedlicher Leistungen unser Technischer Betrieb abdeckt.“

Im Laufe der Diskussion erkundigte sich Ausschussmitglied Michael Schossow nach dem vor sieben Jahren angeschafften Unkrautabdampfer, der auf Plätzen und Gehwegen zum Einsatz kommen sollte. Manfred Kubitz räumte ein, dass die 60 000 Euro teure Maschine eine Fehlanschaffung gewesen sei.

„Wir haben sie noch, aber sie steht wegen dauernder Reparaturen nur rum. Ihre Konstruktion war damals noch nicht marktreif.“ Ernst Branse schlug vor, das Gerät als Ersatzteilspender an eine andere Kommune zu veräußern, um den Verlust etwas zu minimieren.

Ansonsten fand er anerkennende Worte für die aktuelle Maschinen- und Fahrzeugausstattung des kommunalen Betriebes. Der Technikpark sei zwar ziemlich bunt, aber ohne zuverlässige Maschinen könne nun mal keine gute Arbeit geleistet werden.

Laut Auflistung des Konzepts ist ein kleiner Teil der Fahrzeuge und Kommunalmaschinen geleast, während sich der größere Teil im Eigentum der Stadt befindet. Zum Bestand gehören neben Radlader, Kompaktbagger und Bodenverdichtern unter anderem Traktoren, Transporter, eine Kehrmaschine und eine Hebebühne sowie umfangreiche Wintertechnik. Am Schluss stimmten alle Ausschussmitglieder dafür, das neue Konzept umzusetzen.

Von Volker Stephan