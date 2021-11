Barth

Sich den Siegerpokal der 2021er Mittwochsregatta in Form einer goldenen Ananas selbst ins Regal zu stellen, ist wohl weniger das Ansinnen des Regatta-Organisators und Teilnehmers Jens-Uwe Glander gewesen, als er mit kunsthandwerklichem Geschick die Trophäe gestaltete.

Vielmehr wollte er einer originellen Idee, die auf einer Äußerung von Teilnehmer Ernst Branse beruhte, eine Form geben. „Um was geht es denn letztendlich bei der Mittwochsregatta? Eigentlich nur um die Ananas!“, hatte der sich im vergangenen Winter auf das manchmal verbissene Jagdfieber nach Punkten bezogen.

Spaß und Freude im Vordergrund

Bei der Mittwochsregatta sollen nämlich nicht Platzierungen und Titel im Vordergrund stehen, sondern der Spaß am Segeln und die Freude am gemeinschaftlichen Erlebnis. Durch den Spruch angeregt, machte sich Jens-Uwe Glander die Mühe, einen serienmäßigen Segelpokal zur „Goldenen Ananas“ umzugestalten.

Die Pokale mit der „Goldenen Ananas“ für den Sieger Quelle: Volker Stephan

Die Teilnehmer der diesjährigen Wettfahrtserie kamen jüngst in der Klubgaststätte „Vinetablick“ zusammen, um das Wettfahrtsgeschehen final auszuwerten. Coronabedingt war es die erste gemeinsame Zusammenkunft nach zwei Jahren. 2020 hatte es zwar auch eine Wettfahrtserie gegeben, doch die wöchentlichen Zwischenauswertungen sowie die finale Bekanntgabe des Gesamtergebnisses erfolgte ausschließlich per WhatsApp. „Damals schämte ich mich, den Siegern nur über WhatsApp gratulieren zu können“, nannte der Organisator seine Motivation, nun die Pokale und Urkunden zu sponsoren.

Mit seiner „Loneele“, einer Dehler 31, hatte er an allen 16 Wettfahrten teilgenommen und nach der Umrechnung mit seinem Yardstickwert die Wertungspunktzahl 74 erzielt. Damit liegt er weit vor dem zweitplatzierten Benni Hingst aus Zingst („Heidi“, Victoire 22, 61 Pkt.), dem auf dem dritten Platz mit 56 Punkten Ralf Brinckmann (Extreme, X 43) folgt.

Kängurustart und Co.: Zustimmung und Kritik für Regeländerungen

Jens-Uwe Glander, der sowieso schon seit Jahren die Ergebnisse errechnete und die statistischen Auswertungen vornahm, hat im vergangenen Jahr auch die übrige Organisation des Wettfahrtgeschehens vom bisherigen Obmann Holger Neu übernommen.

Das ist die Mittwochsregatta in Barth Bei der Mittwochsregatta handelt es sich um eine sommerliche Wettfahrtserie interessierter Segler, deren Boote am Barther Bodden beheimatet sind. Weil dabei die verschiedensten Jachttypen starten, die konstruktiv bedingt unterschiedliche Segeleigenschaften aufweisen, werden ihre gesegelten Zeiten durch die Verrechnung mit einem Handicapwert, dem sogenannten Yardstick, relativ vergleichbar gemacht. Yardsticks werden über Jahre hinweg empirisch ermittelt und ständig aktualisiert. Auf dem Barther Bodden werden die Yardstickfaktoren durch Bonuspunkte ergänzt, denn gerade die großen Jachten sind hier im Unterschied zur Ostsee durch das beengte Revier und die geringen Wassertiefen benachteiligt.

Auf seine Anregung hin wurden einige Änderungen in das Reglement übernommen, die im Nachhinein zwar auf viel Zustimmung, aber auch auf gewisse Kritik stießen. Man kann es eben nicht jedem recht machen.

Wichtigste Neuerung war die Einführung des sogenannten „Kängurustarts“. Dabei gehen die Boote in zeitlicher Staffelung einzeln über die Startlinie. Die individuellen Startzeiten werden in Abhängigkeit vom Geschwindigkeitspotenzial der jeweiligen Jachten festgelegt, das ja im Laufe der Jahre bestens dokumentiert worden ist. Das langsamste Boot startet also zuerst, ihm folgen in entsprechenden Abständen die etwas schnelleren bis hin zum schnellsten am Ende des Zeitfensters.

Im September wurde bis kurz vor Sonnenuntergang gesegelt. Hier zieht die „Mistral“ mit Holger Neu am Ruder an der „Loneele“ vorbei. Quelle: Volker Stephan

Der Kängurustart des nächsten Jahres wird mit voraussichtlich 16 Teilnehmern um 18.46 Uhr beginnen und 17 Minuten dauern, so viel steht jetzt schon fest. Bei durchschnittlichen Windbedingungen sollten dann rein rechnerisch alle Boote fast zeitgleich gegen 20 Uhr über die Ziellinie gehen.

Eine weitere Neuerung ist die Verwendung der raceQs-App durch die Teilnehmer. Weil damit jedes Boot seine Start- und Zielzeit anhand von GPS-Daten selbst stoppt, entfällt der Einsatz eines Start- und Zielbootes. Das Vertrauen in die Ehrlichkeit und Fairness aller Teilnehmer ist hierbei natürlich zwingende Voraussetzung.

16 Regatten, 14 Jachten

Wie aus den Vorjahren gewohnt, hatte Jens-Uwe Glander auch wieder einige statistische Informationen zu den 2021er Wettfahrten zu bieten. So sind alle geplanten 16 Regatten gesegelt worden, nur eine Wettfahrt hatte man wegen Flaute und Regen verschieben müssen. Insgesamt nahmen 14 Jachten (Vorjahr: 11) teil, wobei nicht alle bei jeder Wettfahrt starteten. Die durchschnittliche Beteiligung pro Mittwoch lag bei 8 Booten (Vorjahr: 6). Acht Teilnehmer konnten sich mindestens einmal über einen Teilsieg freuen.

Jens-Uwe Glander würdigte besonders das Engagement von Benni Hingst, der mit seinem kleinen Boot zusätzlich zur Regatta auch die An- und Rückfahrt von und nach Zingst in Kauf nahm.

