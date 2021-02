Barth

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Bart, ist ein Bus vor der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Bus war am Nachmittag im Gewerbegebiet „Am Betonwerk“ unterwegs.

Kurz nach 16 Uhr kam das Fahrzeug der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum neben der Straße. Die Polizei vermutet, dass es wegen Glätte auf der Straße zu dem Unfall kam. Der 56-jährige Fahrer, der allein im Bus war, kam mit einem Schrecken davon. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf circa 15 000 Euro.

Von Anja Krüger