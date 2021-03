Barth: Christian Unger ist der Mann für schwere Sachen

Barth/Bodstedt

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage vieler Unternehmen aufgrund der Corona-Einschränkungen investiert ein einheimischer Handwerksbetrieb mutig in die Erweiterung seiner technischen Ausstattung.

Die Zimmerei Unger aus Bodstedt mit 14 Mitarbeitern, deren zweites Standbein mittlerweile Krandienstleistungen sind, hat seit der jüngst erfolgten Anschaffung eines Spezialkrans nun für jeden Zweck das passende Hebezeug zur Verfügung.

Vom Zimmerer zum Krandienstleister

Zimmerermeister Christian Unger (41), der seit seiner Betriebsgründung 2003 in Bodstedt die gesamte Palette der branchenüblichen Leistungen anbietet, erkannte bereits 2015 den betriebswirtschaftlichen Sinn, sich einen eigenen Autodrehkran zuzulegen. Mit der ständigen Verfügbarkeit eines Kranes wollte er die Abhängigkeit von externen Dienstleistern überwinden, um so flexibler auf den eigenen Baustellen agieren zu können. Auch mögliche Kosteneinsparungen durch Wegfall von Anfahrtgebühren spielten bei den Überlegungen eine Rolle. Also erwarb er einen gebrauchten Autodrehkran K 29/34 des Herstellers Klaas, der sich zur 34 Meter ausfahrbaren Hebebühne umrüsten lässt.

Bald sah er sich in seinem Entschluss bestätigt, denn auch andere Betriebe aus dem Baugewerbe nutzten das kostensparende Potenzial des ortsansässigen Krandienstleisters.

Im Laufe der Jahre reifte die Erkenntnis, dass ein zweiter, etwas kräftigerer Kran die Einsatzmöglichkeiten sinnvoll erweitern würde. Also bestellte Christian Unger bei der Firma Klaas einen neuen K 1003 mit einer maximalen Hakenlast von sechs Tonnen (eine Tonne bei 30 Metern Auslage), der im Mai des vergangenen Jahres nach anderthalbjähriger Wartezeit angeliefert wurde. Auch er lässt sich mit wenig Aufwand zur Hebebühne umrüsten und bietet dann die beachtliche Einsatzhöhe von 52 Metern.

50-Tonner ist der Akrobat im Fuhrpark

Von der ausgefahrenen Fahrerkabine aus behält der Kranführer des Liebherr LTC 1050 die Übersicht. Quelle: Unger

Auf seinen diesjährigen Neuzugang, einen LTC 1050 des Herstellers Liebherr, musste der Zimmermannsmeister dagegen nur ein halbes Jahr warten. Den 50-Tonner hatte er ebenfalls wieder unter dem Aspekt der Vielseitigkeit ausgewählt und ist auf ihn aufgrund der vielen speziellen Einsatzmöglichkeiten besonders stolz. Zum einen lassen sich die Räder aller drei Achsen bis zu einem Winkel von 45 Grad einschlagen, was das Manövrieren unter sehr beengten Bedingungen gestattet. Zum anderen behält der Kranführer durch hydraulisches Anheben des Fahrerhauses bis auf acht Meter Höhe stets die Last im Blick und muss nicht eingewiesen werden.

50 Tonnen könne der Liebherr ohne Auslage heben, müsse dazu aber unmittelbar neben der Last stehen, erklärte Christian Unger. Unter normalen Bedingungen wären beispielsweise Boote bis zu 25 Tonnen kein Problem. Mit 34 Metern seitlicher Auslage läge die Grenze bei 1,1 Tonnen. Dank seiner Wendigkeit und seines Lastendiagramms sei der Liebherr ausgezeichnet für Montagearbeiten innerhalb von Hallen geeignet.

Sowohl der moderne Liebherr-Kran als auch die kleineren Klaas-Modelle lassen sich per Fernsteuerung bedienen. Für nicht ganz so anspruchsvolle Aufgaben stehen auch eine Anhängerbühne mit 18 Metern sowie ein Teleskopstapler mit 13 Metern Hub zur Verfügung.

Betriebserweiterung: Grundstückskauf in Barth zieht sich seit rund drei Jahren

Während sich der Firmensitz und das Büro in Bodstedt befinden, ist die Technik auf dem Barther Betriebsgelände in der Sundischen Straße stationiert. Dort hatte der Handwerksmeister 2003 eine 800 Quadratmeter große Halle angemietet, die er in diesem Jahr zusammen mit dem 1200 Quadratmeter umfassenden Betriebsgelände kaufen konnte. Zusammen mit der Anschaffung des Liebherr-Krans war diese Investition rund 800 000 Euro wert. Gegenwärtig ist ein 150 Quadratmeter großer Unterstand für die drei Krane im Bau.

Ungeachtet dessen verfolgt Christian Unger weiterhin sein Ziel, ein Grundstück im Gewerbegebiet am Betonwerk gegenüber der Vineta-Sportarena zu erwerben. Zufrieden ist er mit der Bearbeitung seines Antrags, den er bereits im November 2018 gestellt hat, jedoch nicht. „Im Mai 2019 bestätigte mir die Stadt, das Gelände kaufen zu dürfen - im Juli 2019 teilte sie mir mit, der Notartermin wäre in Vorbereitung. Seither habe ich nichts mehr aus dem Rathaus gehört“, wundert sich der Unternehmer. „Vielleicht denkt man, wegen des Grundstücks in der Sundischen Straße sei mein Interesse erloschen. Doch den Kaufantrag habe ich nie zurückgezogen.“

Von Volker Stephan