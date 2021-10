Barth: Darum bleibt das AOK-Servicecenter geschlossen

Barth

Immerhin 56 000 Menschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sind bei der AOK Nordost versichert. Nun zieht sich die Krankenkasse aus Barth zurück. Das einst aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Servicecenter der Krankenkasse wird nicht mehr geöffnet – sehr zur Empörung der Versicherten.

Was die Gründe für die dauerhafte Schließung sind und wo die Versicherten noch persönlich beraten werden, erklärt AOK-Pressesprecher Henrik Bortels im Interview.

Wann ist das Servicecenter geschlossen worden?

Von der Corona-Pandemie ist auch die Kundenberatung der AOK Nordost betroffen. Bereits seit Beginn der Pandemie wurden keine persönlichen Gespräche im Servicecenter Barth angeboten. Dies diente sowohl dem Schutz unserer Kundinnen und Kunden als auch der Mitarbeitenden.

Welche Gründe gibt es für die dauerhafte Schließung?

Die Kommunikation von Unternehmen mit ihren Kunden ist im Wandel – auch ausgelöst von den notwendigen Lockdowns aufgrund der Pandemie. Davon ist auch die Kundenberatung betroffen. Gleichzeitig ist es uns in dieser schwierigen Zeit gelungen, die digitalen und alternativen Services wie unser Onlineportal und die dazugehörige App „Meine AOK“, Telefon oder E-Mail auszubauen.

Dabei haben wir uns vor allem an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden orientiert, denn immer mehr unserer Versicherten nutzen für die schnelle und einfache Übermittlung von Dokumenten und Informationen die digitale Geschäftsstelle. Die persönliche Beratung findet aktuell vorwiegend am Telefon statt, so wurde 2020 mit mehr als 1,5 Millionen Gesprächen der übergroße Anteil der Beratungsanliegen unserer Versicherten am Servicetelefon erledigt. Die persönlichen Beratungen sind insoweit nur ein Baustein von vielen in der innovativen Kundenbetreuung der AOK. Mit unseren vielfältigen Angeboten bieten wir unseren Kunden jederzeit eine schnelle, flexible und fallabschließende Beratung.

Hat die dauerhafte Schließung aber nicht auch Kündigungen zur Folge?

Die Versicherten haben sich darauf eingestellt und nehmen diese verstärkt und dankbar an, denn nicht nur im Leben mit Kontaktbeschränkungen rückt die Verfügbarkeit digitaler Dienste immer stärker in den Fokus. Das positive Kunden-Feedback bestätigt uns auf dem Weg zu einer schnellen, sicheren und einfachen Kommunikation zu allen Themen rund um die Gesundheit. Fakt ist, dass das Smartphone – verbunden mit digitalen Anwendungen – seit Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Laut einer Umfrage nutzen 96 Prozent der 20- bis 39-Jährigen und nahezu 50 Prozent der Menschen über 70 Jahre regelmäßig Apps. Dieser Trend treibt auch die Entwicklung vieler neuer Anwendungen im Gesundheitswesen voran. Gerade mit Blick auf die krisenbedingten Herausforderungen für Krankenkassen, Arztpraxen oder Kliniken zeigt sich ganz deutlich eine Notwendigkeit von integrierten Diensten wie Onlineservices, digitalen Sprechstunden oder qualitätsgesicherten Gesundheits-Apps. Deshalb hat auch der Ausbau der digitalen Kommunikationswege mächtig Fahrt aufgenommen. Elektronische Rezepte und Krankschreibungen sowie telemedizinische Angebote kommen immer mehr im Patientenalltag an.

Wohin können sich die Versicherten nun wenden – gerade die älteren, die nicht mobil sind und/oder kein Smartphone haben, sich mit dem Internet nicht auskennen?

Selbstverständlich bietet die AOK Nordost weiterhin persönliche Beratungen an. So stehen AOK-Versicherten in der Region um Barth beispielsweise die AOK-Niederlassung in Stralsund für individuelle Gespräche offen. Bei einem größeren oder individuellen Beratungsbedarf bieten wir die Möglichkeit einer Terminvereinbarung für Beratungsgespräche in Ribnitz-Damgarten an. Solche Terminvereinbarungen haben sich bewährt und bieten viele Vorteile: So können auch künftig überall die geltenden Abstandsregeln eingehalten und Wartezeiten vermieden werden. Gleichzeitig können sich die AOK-Beraterinnen und -berater punktgenau auf den vereinbarten Termin vorbereiten und die entsprechenden Angebote vorhalten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ganz dringenden Fällen ist auch ein Hausbesuch eines AOK-Außendienstberaters möglich, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Zudem gibt es in Ribnitz-Damgarten für Fragen rund um das Thema Pflege auch die Möglichkeit einer individuellen Beratung im Pflegestützpunkt vor Ort. Das Besondere der Pflegestützpunkte ist, dass hier eine neutrale und kostenlose Sozial- und Pflegeberatung unter einem Dach vereint ist – gemeinsam und zu gleichen Teilen getragen von den Kranken- und Pflegekassen im Land (wie der AOK Nordost) sowie den Landkreisen und kreisfreien Städten. Darüber hinaus bietet die AOK Nordost für diesen Themenbereich eine besondere Pflegehotline an.

Von Anja Krüger