Barth

Total gerührt sitzt Christine Szymkowiak vor dem Computerbildschirm in den Räumen des Vereins „Die Klette“. Man sieht ihr an, dass sie gegen die Tränen ankämpft. Sie schaut sich die Videobotschaft an, die „ihre“ Kinder als Grußbotschaft für den Stadtgeburtstag aufgenommen haben.

Den bekannten Titel „Was für eine geile Zeit“ von Ben Zucker singen sie – der Text wurde von ihr etwas umgeschrieben. Über den Bildschirm fliegen Bilder aus einer tatsächlich geilen Zeit, jener vor der Corona-Pandemie. „Es ist jetzt schon so lange her“, sagt die 63-Jährige etwas betrübt. „Diese sch... Corona-Zeit“, fügt sie leicht verärgert hinzu.

Das ist „Die Klette“

Christine Szymkowiak ist Vorsitzende des Vereins „Die Klette“ in Barth. Quelle: Anja Krüger

„Die Klette“ ist seit knapp 30 Jahren Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche in Barth. Einer der Grundsätze des Vereins: „Wir schaffen die Bedingungen – aktiv werden müsst ihr allein!“ Die Bedingungen können sich sehen lassen. Es gibt einen Disco- und einen Musik-Raum, eine Küche. Und das ist bei Weitem nicht alles. Allein aktiv zu werden, scheint zu motivieren. Die Klette-Kinder haben sich unter anderem mit ihren Show-Programmen weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht – auch dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher, wie auch Christine Szymkowiak eine ist.

Weder Trübsal noch Aggression passen zu ihr. Wer sie kennenlernt, begegnet einer vor Energie strotzenden und absolut positiv eingestellten Frau. Man möchte meinen, sie lebt für „ihre“ Kinder. Seit Vereinsgründung im Jahr 1992 ist sie die Vorsitzende. Ein Stück weit auch das Herz des Vereins, das die aktuelle Corona-Situation fast bricht.

Vereinsvorsitzende mahnt: „Bei vielen sinkt das Selbstwertgefühl!“

Es ist die Sorge um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die sonst in den Räumen der Klette in der Erich-Weinert-Straße ein und aus gegangen sind. „Keinen vernünftigen Schulalltag, kaum Freizeitbeschäftigung seit rund einem Jahr – Anerkennung, Lob und auch Kritik in dem Maße wie vor der Corona-Pandemie bekommen die Mädchen und Jungen nicht. Damit sinkt bei vielen das Selbstwertgefühl stark“, ist sie überzeugt.

Und damit auch die Motivation, überhaupt noch etwas im Sinne des Vereins zu tun, wie das Tanztraining beispielsweise. „Eigentlich wären alle Gruppen im festen Trainingsbetrieb und mit großem Eifer in der Vorbereitungsphase für die Show zum Barther Kinderfest und die Sommerprogramme, wäre der Turn- und Akrobatiktag und vieles mehr“, erzählt die Vereinsvorsitzende. „Fast ein Jahr lang allein zu trainieren und zu lernen, schränkt den Aktivradius und die Freude am Training massiv ein. Dabei ist die Freude am gemeinsamen Tun für die meisten der Motor“, sagt sie.

Ein Jahr Corona und „Die Klette“

So sehen strahlende Kinderaugen aus: Der Verein „Die Klette“ bietet seit rund 30 Jahren Kindern und Jugendlichen in Barth eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Quelle: Verein

Doch der Motor steht weitestgehend still. Obwohl sich die Ehrenamtlichen, die Übungsleiter, schon jede Menge haben einfallen lassen, um ihre Schützlinge bei Laune zu halten. „Der Vereinsvorstand, Trainer und Betreuer standen immer in den Startlöchern, hatten nun sogar überlegt, etwas im Freien auf dem Sportplatz umzusetzen, aber wieder wurden wir ausgebremst“, bedauert sie. „Wie erklärt man einem Kind, dass die Profis Handball oder Fußball spielen dürfen, zwölf Kinder aber nicht auf dem Sportplatz Bewegungsübungen, Tänze oder Ähnliches machen dürfen? Dabei wäre mit Sicherheit dort reichlich Platz, um genug Abstand halten zu können“, fügt sie hinzu.

Sie könne es niemandem verübeln, noch die Lust und Motivation am Ehrenamt zu verlieren. Bei der Klette hat das noch niemand. „Wir haben den Versuch gestartet, Kontakt über Trainingsvideos zu halten. Alle Klette-Kinder haben einen Muntermacherbrief und einen Eisgutschein bekommen, einfach um ihnen Mut zu machen und ihnen zu sagen, dass wir noch da sind“, berichtet Christine Szymkowiak.

Außerdem ist die Zeit genutzt worden, um den Klubbereich in den Vereinsräumen nach einem Wasserschaden wieder herzurichten und auch umzugestalten. Ein digitaler Arbeitsbereich ist entstanden, um Übungsvideos aufzunehmen, und auch digitale Weiterbildungsangebote haben die Übungsleiter wahrgenommen. „Und unsere Homepage haben wir aktualisiert. Es gibt zahlreiche Fotos aus den vergangenen Jahren, Videos und Informationen über die einzelnen Projekte der vergangenen Jahre“, berichtet die Vereinsvorsitzende.

Nur ein Wunsch

Sie hoffe und wünsche sich – vor allem für die Kinder – nichts sehnlicher, als bald wieder Normalität leben zu können. „Dass Freizeitaktivitäten, wie Musik, Gesang und Tanz und alles, was dazu gehört, ohne Test und Maske stattfinden können“, erklärt sie ihre Wunsch-Normalität. Und, dass die Klette-Kinder ihre Version von „Was für eine geile Zeit“ mit dazugehöriger Choreografie live präsentieren können. Und mit Überzeugung singen können: „Die Zeit mit Corona ist vorbei“, wie es in der Szymi-Version von Ben Zuckers Song heißt.

Von Anja Krüger