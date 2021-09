Barth: Darum ist die Feuerwehr am Samstagmorgen ausgerückt

Barth

Beim Brand einer Gartenlaube in Barth ist am Sonnabend ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 20000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, hatte sich am morgen gegen 7 Uhr in der Zwischendecke einer Gartenlaube in der Sundischen Straße ein Schwelbrand entwickelt. Ein Anwohner bemerkte den Brand und informierte die Rettungskräfte.

22 Kameraden aus Barth und Pruchten im Einsatz

Die Feuerwehr konnte das Feuer laut Polizei schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand.

22 Kameraden und drei Löschfahrzeuge der Feuerwehren aus Barth und Pruchten waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Robert Niemeyer