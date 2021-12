Barth: Darum sind Corona-Tests in der Vinetastadt nicht überall kostenlos

Barth

Testen, testen und noch mal testen: Ohne aktuelles Testzertifikat, dem Nachweis, dass man das Coronavirus nicht mit sich rumschleppt, geht sowohl für Corona-Geimpfte, -Genesene und Ungeimpfte aktuell so ziemlich gar nichts.

Entsprechend groß ist der Andrang bei den Teststationen – nicht zuletzt, weil die Tests kostenlos angeboten werden. Nicht so in der Vinetastadt Barth. Während in der Ostsee-Apotheke 18 Euro für eine Testung fällig werden, lässt sich Ramona Manns in ihrer Kneipe, dem „Weltenbummler“, den Service mit 12 Euro pro Test bezahlen.

Aufwand zu groß

Mario Meusel ist Inhaber der Ostsee-Apotheke. „Wenn man eine Leistung erbringt, möchte man diese bezahlt bekommen“, begründet er zunächst, warum in seiner Apotheke noch immer für einen Corona-Test gelöhnt werden muss. Normalerweise übernimmt der Staat die Kosten. „Doch dieser knüpft die Kostenübernahme an dermaßen opulente Voraussetzungen, dass es sich nicht lohnt, den Aufwand zu betreiben“, erklärt er weiter. Die gesamte Pandemie hätten er und sein Team sich damit gequält, nun habe er beschlossen, dass Tests selbstverständlich angeboten werden, aber eben nicht kostenlos.

Dennoch würden sich zahlreiche Kunden bei ihm auf das Virus testen lassen. „Wir erklären es den Leuten. Die meisten nehmen es hin – vor allem die Geimpften aber zähneknirschend“, erzählt er. Kein Wunder, sind Apotheke und „Weltenbummler“ neben der TAB Barth - Maschinen- und Stahlbau GmbH, wo die Tests kostenlos sind, noch die einzigen Teststationen in der Stadt.

„Querzudenken ist wichtig, sogar lebensnotwendig!“

Aber für die 18 Euro würden die Leute in der Ostsee-Apotheke dann auch etwas geboten bekommen – und zwar Mario Meusels Sicht auf Corona, das Impfen und Testen. Mario Meusel macht keinen Hehl daraus, dass er von der Corona-Impfung nichts hält und noch weniger von den strengeren Einschränkungen, die für jene gelten, die sich nicht impfen lassen und nachweislich noch nicht mit dem Virus infiziert gewesen sind. „Ist doch Irrsinn, dass die bestraft werden, die sich doch scheinbar in den vergangenen beiden Jahren sehr vernünftig verhalten haben“, sagt er.

Offensichtliche Dinge seien es auch, die gegen eine Corona-Impfung sprechen würden, meint er. Auch diese würde er seinen Corona-Test-Kunden erläutern, während sie auf das Testergebnis warten. „Manche sind sehr interessiert, andere froh, wenn sie endlich das Zertifikat haben und gehen können“, berichtet er von seinen Erfahrungen und lacht. Jeder solle sich seine Meinung bilden, sagt er. Nur eines empört, wenn nicht gar verärgert den Naturwissenschaftler: die negative Konnotation des Begriffs „Querdenker“. „Querzudenken ist wichtig, sogar lebensnotwendig, denn es bedeutet nichts weiter, als Dinge zu hinterfragen“, betont er.

Hinterfragen sollten die Verantwortlichen vom Land indes, wie schwer sie den Testzentren die Abrechnung machen, meint hingegen Ramona Manns, die seit Mai dieses Jahres in ihrer Kneipe „Weltenbummler“ auch Corona-Tests durchführt. Mittlerweile lässt sie sich jeden Test und das dazugehörige 24 Stunden gültige Schreiben mit dem Testergebnis mit 12 Euro bezahlen. „Weil es erhebliche Schwierigkeiten gab, die Tests abzurechnen. Als es dann ging, hat es noch ewig gedauert, bis ich das Geld hatte“, erzählt sie.

Weiteres Testzentrum öffnet am Montag

Da sie die Befähigung hat, Tests durchzuführen und Testzertifikate auszustellen, bietet sie den Service weiterhin an. „Es kann auch ein Selbsttest mitgebracht werden. Dann werden nur fünf Euro fällig“, erzählt sie. Ihr gehe es nicht darum, Geld damit zu verdienen, sondern den Bürgern den Besuch von Restaurant, Friseur, Fitnessstudio und so weiter zu ermöglichen beziehungsweise Ungeimpften zu ermöglichen, weiterhin ihrer Arbeit nachgehen zu können.

Deshalb begrüße sie es auch, dass am Montag in Barth ein weiteres Testzentrum eröffnet – eines, das kostenlos testet. Das Unternehmen Timm & Krüger, das seinen Hauptsitz in Laboe hat und bereits in Ribnitz-Damgarten das Testzentrum betreibt, bietet ab Montag kostenlose Corona-Tests im Kulturhaus „HdW“ an. Wie Kevin Literski, Personalleiter in dem Unternehmen, informiert, werde zunächst ohne Terminvergabe getestet – von montags bis sonnabends zwischen 10 und 16 Uhr. Sollte der Bedarf enorm groß sein, werde man die Öffnungszeiten erweitern, eventuell auch sonntags öffnen.

Ramona Manns würde es begrüßen. Sie weiß von den Erzählungen, welchen Aufwand die geforderten Tests für die Bürger bedeuten. „Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass sich dieses neue Testzentrum in Barth-Süd ansiedelt. Die Menschen von dort müssen immer in die Stadt, um einen Test machen zu lassen“, sagt sie abschließend.

Hier gibt es kostenlose Tests Laut aktueller Corona-Landesverordnung kann sich jeder Bürger in offiziellen Teststationen wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Hier gibt es Schnelltests samt Zertifikat kostenlos: TAB Barth (Chausseestr. 41, Barth), Mo. – Fr. 6.30 bis 15.15 Uhr nach Terminvereinbarung unter Tel. 038231 / 459824 oder per E-Mail an info@tab-barth.de Kulturhaus „HdW“ Barth (Bahnhofstr. 2, Barth), ab 6. Dezember Mo. – Sa. 10 bis 16 Uhr ohne Termin Teststelle Regenbogen Prerow (Bernsteinweg 4-8, Prerow), Mo. – So. 9 bis 18 Uhr ohne Termin ehemalige Bäckerei Hornung in Ribnitz-Damgarten (Lange Str. 54), Mo. – Fr. 9 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 18 Uhr sowie Sa. 10 bis 17 Uhr und So. 11 bis 14 Uhr, Online-Terminreservierung möglich unter www.timm-krueger.com/pages/corona-teststationen Testzentrum Gebrüder Netzel in Dierhagen (Strandstr. 31), Mo. – So. 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr ohne Termin, Kontakt Tel. 038226 / 539960 oder per E-Mail an martin.netzel@gebruedernetzel.de Teststelle „Haus des Gastes“ Dierhagen (Ernst-Moritz-Arndt-Str. 2), ab 6. Dezember Mo. bis So. 9 bis 18 Uhr ohne Termin Hotel The Grand Ahrenshoop (Schifferberg 24, Eingang Dorfstr. 45), Mo., Mi., Fr. und So. 9 bis 13 Uhr, Online-Terminvereinbarung möglich unter www.smartimer.de/centers Regenbogencamp Born (Nordstr. 86), ab 6. Dezember Mo. bis So. 9 bis 18 Uhr ohne Termin Strand-Apotheke in Zingst (Strandstr. 44), Mo – Fr 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 0160 / 8998707

