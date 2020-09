Barth

Zwei riesige Kräne haben am Montag im Barther Hafen die Blicke der Passanten auf sich gezogen. Die beiden Stahlkolosse waren angerückt, um ein jahrelanges Ärgernis aus dem Hafengebiet verschwinden zu lassen. Damit hat Barth nun einen Schandfleck weniger.

Die Kräne hoben einen rostigen Arbeitsponton, der seit Jahren seinen Liegeplatz an der Innenseite der Westmole hatte, aus dem Bild des Barther Hafens. Die Arbeitsplattform, die laut Wissen des Barther Hafenmeisters Stephan Wenke irgendwann in den 1950er Jahren in der Boizenburger Binnenwerft für ein geologisches Institut gebaut worden war, leistete dem 2019 verstorbenen Barther Wasserbauer Gerhard Bossow jahrelang gute Dienste.

Anzeige

Von Arbeitsplattform starteten einst Höhenfeuerwerke

Indirekt ist sie auch Bestandteil der Erinnerungen vieler Barther und Urlaubsgäste, denn im Laufe der Jahre wurden von ihr aus zahllose Höhenfeuerwerke, so anlässlich der Segel- und Hafentage, der früheren Lichterfeste sowie der Feierlichkeiten im 750. Jubiläumsjahr der Stadt Barth, gezündet.

Weitere OZ+ Artikel

Galerie: Die Bergungsaktion in Bildern

Zur Galerie So lief die Bergung des Pontons im Barther Hafen ab.

Als der Wasserbauingenieur Torsten Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Bagger GmbH, vorübergehend das vormalige und letzte Betriebsgelände des Wasserbauunternehmens Bossow im oberen Teil des Wirtschaftshafens anmietete, war damit auch seine Zusage zur Bergung der Plattform aus dem Hafen verbunden. Ein erster Versuch am Rande einer anderen Kranaktion vor sechs Wochen musste aufgegeben werden, weil der eingesetzte Kran mit der nötigen Auslage höchstens 45 Tonnen gemeistert hätte. „Ich will aber zu meinem Wort stehen und habe deshalb für heute zwei Kräne geordert“, erklärte Torsten Hauser vor Beginn der Bergung.

Montagmorgen begann die Bergungsaktion

Am Montagmorgen rückte Außendienstmitarbeiter Ralf Borchardt vom Krandienst Lange mit einem 140- und einem 200-Tonner im Wirtschaftshafen an, um die aufwendige Bergung vorzubereiten. Kurz nach 10 Uhr konnten die blauen Kraftpakete beginnen, den rostigen Koloss aus dem Wasser zu hieven. Bereits nach wenigen Minuten schwenkten sie den in Gurten hängenden Ponton auf die Pier des Wirtschaftshafens, wo er nun auf Pallhölzern ruht.

Mit dem Verlauf der Aktion zufrieden: Hajo Renker, Ralf Borchardt, Torsten Hauser, Stephan Wenke. Quelle: Volker Stephan

Für die Last hatte Technik-Dienstleister Hajo Renker aus Ribnitz-Damgarten anhand der Überwasser-Abmessungen zwar ein Gewicht von 70 Tonnen errechnet, aber ohne konkreten Bauplan konnte das Ergebnis nur im ungefähren Bereich liegen. Den Lastenanzeigen der beiden Kräne zufolge mussten dann lediglich 55 Tonnen bewältigt werden. „Im Unterwasserbereich sieht der Rumpf anders aus als vermutet, so dass darin auch weniger Stahl verbaut ist“, begründete Hajo Renker den Gewichtsschwund.

„Bei solchen Aktionen ist es sowieso angeraten, eine gewisse Sicherheitsreserve einzukalkulieren.“ Mit seiner universell einsetzbaren Truppe hatte er die Bergungsaktion technisch vorbereitet, Einstiegsöffnungen in das Deck gebrannt sowie das Bilgenwasser abgepumpt. Es war nicht die erste Zusammenarbeit der beiden Unternehmer, die privat fast Nachbarn sind.

Ponton wird nach komplikationsloser Bergung zerlegt

„Die Aktion ist dank der guten Vorbereitung komplikationslos verlaufen. Für uns war es nicht mehr als ein normaler Arbeitstag“, so Krandienstverantwortlicher Ralf Borchardt. Für extreme Einsätze könnte sein Unternehmen sogar einen superstarken 500-Tonnen-Autodrehkran bereitstellen.

Lange wird der rostige Schrotthaufen den Wirtschaftshafen nicht verschandeln, denn während der nächsten Wochen soll er durch Mitarbeiter der Umweltdienste Barth GmbH an Ort und Stelle zerlegt und abtransportiert werden, informierte Hafenmeister Wenke.

Von Volker Stephan