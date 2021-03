Barth

Lange suchen muss man in Barth nicht, um das von der Stadt „versteckte“ Osternest zu suchen. Allerdings hat sich da der Osterhase wohl im Hochsprung versucht, um das Nest mit dem bunten Ei abzulegen.

XXL-Osternest in luftiger Höhe

Nicht zu übersehen: Ohne Zweifel ist das größte Osternest des Landes in Barth "versteckt". Quelle: Stadt Barth

Nachdem zunächst die österliche Deko Ortseingänge aus Stroh aufgestellt und die Linde auf dem Markt behängt worden ist, ist wohl nun tatsächlich auch der Osterhase vorbeigekommen.

In 12 Metern Höhe hat er in der Barther Innenstadt das größte Osternest Mecklenburg-Vorpommerns, eine Osterdekoration mit einem Durchmesser von 3,30 Metern „versteckt“, das weit über das Stadtgebiet zu sehen ist.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Osterei „mutiert“ ist hierfür kurzerhand die Kuppel der Barther Sternwarte, die sich im Barther Fangelturm, eines der touristischen Wahrzeichen der Stadt, befindet.

„Da wir Einheimischen die Ostertage alle daheim verbringen werden und unsere Gäste nicht vor Ort sein dürfen, versenden wir dieses Jahr auf andere Weise unsere Ostergrüße“, sagt die Tourismusleiterin Nicole Paszehr. Auf digitalem Wege mit Hilfe der Social Media-Kanäle der Vinetastadt Barth soll das XXL-Ei auch an Fans der Stadt von Nah und Fern gelangen.

Überraschung für die Lütten am Wochenende

Eine weitere Osterüberraschung hält die Tourismusleiterin mit ihrem Team aber noch geheim. „Auf dem Marktplatz wird sich in dieser Woche auch noch etwas tun“, das ist aber wirklich für unsere Barther und vor allem für die „lütten Bortschen“. Diese sollten vor allem am Osterwochenende dem Markt einen Besuch abstatten.

Osterparty daheim – mit dem „Oster-Radio“ der Vinetastadt Barth

Eine Aktion, die definitiv nicht geheim bleiben soll, ist das „Oster-Radio“ an den Ostertagen Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. „Etabliert hat sich der Online Radio-Stream aus der Vinetastadt Barth bereits im vergangenen Jahr als „Corona Radio“ und erfreute sich großer Resonanz und Reichweite. „Von Anfang an unterstützt uns hierbei der Sender „Hanseradio“ aus Stralsund“, erklärt Nicole Paszehr, „außerdem sponsert die Firma Döring Bauschuttaufbereitung und Abbruch GmbH & Co. KG den zum Sendestudio umfunktionierten Container“.

Diesmal geht die Radio-Crew der Vinetastadt Barth, in Persona DJ Frank Nehls & Oliver Pastow, am Osterwochenende auf Sendung. An drei aufeinanderfolgenden Abenden jeweils 19 bis 22 Uhr versorgen sie die Hörer mit guter-Laune Musik und allerlei Küstenschnack. Dabei stehen die drei Abende diesmal im Zeichen „Hits der 80er & 90er“ (Karfreitag), „Schlagerhits“ (Karsamstag) und „Charthits der 2000er bis heute“ (Ostersonntag). Der Radio-Stream ist kostenfrei zu empfangen über www.laut.fm/hanseradio oder ganz einfach über die App Radio.de den Sender „Hanseradio“ suchen.

Von OZ