Eigentlich sollte bis Sonnabend, 5. März, der 35 Millionen Euro teure Bau des Freizeitkomplexes am Barther Hafen beginnen. Doch passiert ist so gut wie nichts. Jetzt werden erste Forderungen laut, den Kaufvertrag rückabzuwickeln. Der Investor sieht aber die Stadt in der Pflicht. Wie es jetzt weitergehen soll.