Er ist wie Balsam für die Seele bei dem aktuell herbstlichen Wetter, der bunt geschmückte Baum auf dem Marktplatz der Vinetastadt Barth. Ein Traumzauberbaum. Er soll auf einfache Weise Gutes bewirken. Und ein wenig auch zum Nachdenken anregen. Denn jeder – ob jung oder alt – kann seine Wünsche für sich und andere dort hinterlegen.

Ein Baum, der Wärme und Liebe schenken möchte

Der Traumzauberbaum in seiner vollen Schönheit. Quelle: Anja Krüger

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ist der Baum geschmückt worden – mit bunten Krepppapierstreifen, Blumen, Federn, Herzen, Traumfängern, farbenfrohen Bändern und Wimpeln. An den Stamm der Linde gelehnte Herzen zeugen von dem guten Gedanken hinter der Aktion. „Ich wünsche mir zu wachsen ... Ich stehe hier geschmückt, weil ich ein bisschen Wärme und ’Liebe’ in eure Herzen zaubern möchte .... In Liebe, dein Traumzauberbaum“, steht auf einem mit Schmucksteinen und Lochmuster verzierten Zettel an dem Baum.

Bereits am Sonntagmorgen, 24. Oktober, hat der Baum viele Familien angezogen, wie Jürgen Buchinski weiß. Der Mann aus Barth ist durch Zufall den Menschen begegnet, die für diesen bunten Baum auf dem Markt gesorgt haben, wie er erzählt. „Ich kam drauf zu, als sie gerade die letzten Handgriffe machten“, berichtet er. Er kenne die Beiden. Eine Frau und ein Mann seien es, beide aus Barth. „Es sind zwei ganz, ganz liebe Menschen“, sagt Buchinski. „Aber sie wollen anonym bleiben“, fügt er hinzu.

Er sehe auch lediglich den guten Gedanken, der hinter der Aktion steckt. „Jeder Mensch hat doch Wünsche und Träume. Dieser Baum gibt ein wenig Hoffnung. Außerdem strahlt er Ruhe und Frieden aus“, findet er.

Schöpfer wollen anonym bleiben

Dieses Schreiben hängt am Traumzauberbaum. Quelle: Anja Krüger

Auch bei der Stadtverwaltung weiß man nicht, wer für diesen zauberhaften Baum „verantwortlich“ ist. „Ich rätsele seit Sonntag, würde selbst gern wissen, wer es war. Aber auch ich weiß nur, dass es eine Frau und ein Mann gewesen sind“, erzählt die Leiterin des Amtes Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, Nicole Paszehr.

Sie versucht aus zweierlei Gründen, diese Menschen ausfindig zu machen. „Zum einen, um ihnen sagen zu können, wie toll ich diese Aktion finde“, begründet sie. Grund Nummer zwei ist – salopp gesagt – Behördenkram. „Genau genommen handelt es sich aus Sicht des Ordnungsamtes um einen Fall von Vandalismus. Als solches sehen wir den Traumzauberbaum aber nicht an“, sagt die Tourismus-Managerin. Wenn wenigstens bei der Stadt bekannt sei, wer für diesen Blickfang gesorgt hat, könne der Traumzaubermann ganz offiziell als genehmigt betrachtet werden.

„Er ist einfach nur eine tolle Sache!“

„Ich stehe hier geschmückt, weil ich ein bisschen Wärme und ’Liebe’ in eure Herzen zaubern möchte“, steht auf diesem Zettel. Quelle: Anja Krüger

Tatsächlich aber habe sie anfangs noch Bedenken gehabt. „Ich bin mehrfach um den Baum, habe nach einer Botschaft gesucht, die auf den Adressaten schließen lässt“, gesteht sie. Letztlich sei sie aber zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es sich einfach um eine nette Geste handele. „Wir hatten schon die Zeugen Jehovas hier, die Botschaften hinterlassen haben. Dieser Baum aber enthält keine, nicht mal eine versteckte, Botschaft. Es gibt auch keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund. Es ist einfach eine tolle, niedliche Sache, die auch etwas Gesellschaftsaufweckendes hat“, sagt sie.

Die Bitte, sich gegenseitig etwas Schönes zu wünschen, halte sie, wie auch Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig für eine total schöne Sache. Auch Hellwig sieht keinen Grund, den Traumzauberbaum verschwinden zu lassen. Beide würden sich freuen, wenn dieser Baum seine Zeit unbeschadet übersteht.

Bitte Vorsicht bei der Bank

Unbeschadet sollte übrigens auch die Bank bleiben, die die Traumzauber-Linde umringt. Dummerweise muss nämlich drübergeklettert werden, um an die Tütchen am Baustamm zu kommen, in die die Wünsche gesteckt werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Bank scheinbar kürzlich gestrichen worden ist. Pappschilder weisen darauf hin.

Vielleicht ist es also sinnvoll, das eigene Kind oder Enkelkind mitzunehmen und es einfach über die Bank zu heben oder drunter durchkrabbeln zu lassen, damit es den Wunsch dann dort hinterlegen kann. Und dieser eventuell sogar irgendwann in Erfüllung geht.

