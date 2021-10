Barth: Das ist die Frau, die den beurlaubten Intendanten an der Boddenbühne ersetzt

Barth

Die Weichen für die Zukunft der Barther Boddenbühne, einem der insgesamt fünf Spielorte der Vorpommerschen Landesbühne, sind gestellt. Für viel Unmut und Unverständnis hat in den vergangenen Wochen die Beurlaubung des Intendanten Martin Schneider, der gleichzeitig als Leiter der Barther Boddenbühne fungierte, in der Vinetastadt gesorgt. Nun übernimmt eine Frau das Zepter in Barth.

Sie ist die neue künstlerische Leiterin

Rieke Clasen übernimmt ab sofort die künstlerische Leitung an der Barther Boddenbühne. Quelle: Martina Krüger

Jung, zupackend, immer gut gelaunt und freundlich – so wird die neue künstlerische Leiterin Rieke Clasen beschrieben. „Sie ist eine Macherin“, weiß Martina Krüger, die die Pressearbeit für die Vorpommersche Landesbühne leistet.

Und sie ist eine von hier. Rieke Clasen wurde 1990 in Ribnitz-Damgarten geboren. Mit 13 standen sie und ihre Zwillingschwester Jette, übrigens gemeinsam mit ihrer Mutter, zum ersten Mal in Barth auf der Open-Air-Bühne bei den Vineta-Festtagen. Von da an blieb sie dem Theater treu und spielte bis 2014 im Barther Amateurensemble. Während dieser Zeit legte sie ihr Abitur ab. Zunächst studierte sie Biologie, sattelte dann um auf eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und studierte im Anschluss von 2014 bis 2018 an der Theaterakademie Vorpommern.

Nach ihrer Ausbildung ging sie zunächst in ihren Beruf als Heilerziehungspflegerin zurück. Während der Pandemiezeit musste sie sich neu orientieren und begann in einem Altenpflegeheim als Reinigungskraft bis sie dann mit der Ausbildung zur Altenpflegerin begann, die sie auch abschließen wird. „Weil ich gern beende, was ich angefangen habe“, begründet die 31-Jährige.

Dennoch übernimmt sie ab sofort auch ihre Aufgaben als künstlerische Leiterin. Rieke Clasen: „Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, die Barther Boddenbühne leiten zu dürfen. Ich wollte diese Chance nicht vergeben“, sagt sie. Und sie weiß um die Wichtigkeit ihrer Aufgabe für das zehnköpfige Amateurensemble, zu dem auch ihre Schwester und ihre Mutter gehören.

Ihre erste Inszenierung

Traditionell bringt dieses ein Silvesterstück auf die Theaterbühne in Barth. Große Sorgen machten sich nicht nur dessen Mitglieder, ob in diesem Jahr die Tradition fortgesetzt werden kann, nachdem im vergangenen Jahr die Aufführung coronabedingt ausgefallen ist.

Nun aber steht fest, zumindest nach aktueller Corona-Lage und mit der jüngsten Personalentscheidung: Das Amateurensemble wird am 31. Dezember auf der Barther Boddenbühne spielen.

Das Stück: Eine Leiche auf Abwegen, eine Komödie von Heide Faltlhauser, inszeniert von Rieke Clasen. „Es ist meine erste Inszenierung“, erzählt die junge Frau. Bereits am vergangenen Mittwoch haben sich die Mitwirkenden zur Konzeptionsprobe getroffen. Unter anderem die Rollen sind vergeben worden – tatsächlich für jedes Ensemblemitglied eine. „Wobei in dem Stück ein Schrank, eine Puppe und ein Gummibaum entscheidende Rollen spielen werden“, macht die aufgeschlossene junge Frau neugierig. „Ich bin auf die erste Probe gespannt“, fügt sie hinzu und lacht.

Das sind die Pläne für die Spielzeit 2021/2022

Das Barther Theater Quelle: Anika Wenning

Mit der neuen künstlerischen Leiterin macht man an der Vorpommerschen Landesbühne einmal mehr deutlich, dass an der Spielstätte in der Vinetastadt festgehalten wird. Die Vorpommersche Landesbühne plant in der Spielzeit 2021/22 insgesamt elf Neuinszenierungen – darunter drei Produktionen der Amateurensembles in Anklam und Barth.

Eine davon: „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ nach Andreas Steinhöfel – ein Theaterkrimi für die ganze Familie. Am 20. November um 15 Uhr feiert das Stück Premiere auf der Barther Boddenbühne.

Zum Inhalt: Rico und Oskar sind beste Freunde. Nachdem sie bereits einen Kidnapper geschnappt und andere kriminelle Machenschaften aufgedeckt haben, ist jetzt alles wieder ziemlich gut. Sie wohnen im selben Haus in Berlin und auch ihre Eltern sind ganz erträglich: Ricos Mama ist weit weg im Knutschurlaub und Oskars Papa nervt nur manchmal.

Doch dann finden Rico und Oskar einen Toten im Treppenhaus. Es ist ihr verrückter Nachbar, der Steinezüchter Fitzke. Seine Sammlung hat er tatsächlich Rico vermacht. Allerdings fehlt ein wertvoller Stein – das bemerken die beiden Jungs sofort. Der Stein muss gestohlen worden sein, die Spur führt raus aus Berlin! Ein waghalsiges Abenteuer beginnt, zum Glück ist Svenja dabei, und schließlich landen die Freunde an der Ostsee!

Im November auf der Boddenbühne Schon im November präsentiert die Barther Boddenbühne ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Der Spielplan 11.11. , 19.30 Uhr: Das Ende vom Geld – Ein Todes-Experiment von Urs Widmer 20.11., 15 Uhr: Premiere: Rico, Oskar und der Diebstahlstein – Kinderstück nach Andreas Steinhöfel Dieses Stück wird ebenfalls am 28.11. um 15 Uhr, am 29.11. um 9 und 11 Uhr sowie am 30.11. um 9 und 11 Uhr gespielt. 26.11., 19.30 Uhr: Theater, Theater! – Komödie von Tom Müller & Sabine Misiorny Karten: Reservierung telefonisch unter 03971 / 26 88 800, unter www.vorpommersche-landesbuehne.de, in der Barth-Info und direkt an der Theaterkasse der Bühne dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr

Hoffen auf mehr Kontinuität trotz Pandemie

Hinzu kommen im Sommer die Open-Air-Events „Die Wikinger – Die Rache Erik des Roten“ im Barther Theatergarten, in Zinnowitz „Vineta – Das Goldfest der Gaukler“, auf der Wolgaster Schlossinsel „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ und in Anklam „Die Peene brennt“.

Auf dem Spielplan stehen auch insgesamt sechs Wiederaufnahmen, so dass die Bühne den Besuchern 21 verschiedene Theaterangebote in Barth, auf der Insel Usedom, in Anklam und Wolgast machen kann.

Die geschäftsführende Dramaturgin, Anna Engel, dazu: „Unser Hauptaugenmerk in der kommenden Spielzeit 2021/22 soll neben der Ordnung der internen Strukturen vor allem bei unseren Zuschauern liegen. Auch wenn wir die Pandemie noch nicht komplett überwunden haben, hoffen wir doch nach mehr als anderthalb Jahren zu einem kontinuierlichen Spielplan zurückkehren zu dürfen. Wir hoffen natürlich, nach so langer Zeit der Theaterabstinenz möglichst viele Menschen mit unserem breit gefächerten Programm wieder zurück in unsere Häuser aber vor allem auch auf unsere Open-Air-Bühnen locken zu können.“

Diese Klassiker werden aufgeführt

Zum breit gefächerten Programm gehören modern interpretierte Klassiker der Weltliteratur, wie Schillers „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ (Regie: Oliver Trautwein), „Urfaust“ (Regie: Wolfgang Bordel) und Hamlet (Regie: Alejandro Quintana), ebenso wie Stücke der jüngeren Gegenwartsliteratur wie „Der Gott des Gemetzels“ (Regie: Marco Bahr). Selbstredend ist das Freche Küstenkabarett wieder an Bord und verteilt freche und politische Spitzen.

Die Bühne als Ausbildungsstelle Die Vorpommersche Landesbühne hat in diesem Jahr vier neue Auszubildende begrüßt. Sie werden in den kommenden Jahren als Veranstaltungstechniker, Veranstaltungskaufleute und in der Schneiderei ausgebildet. Das Theater bildet zurzeit in verschiedenen Lehrjahren und Sparten insgesamt neun junge Leute aus. Hinzu kommen die zirka 40 Eleven/Elevinnen, die an der Theaterakademie ausgebildet werden. An der Vorpommerschen Landesbühne arbeiten zurzeit 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Theaterakademie).

Dieses besondere Familienangebot gibt es in der Vorweihnachtszeit

Besonderes Augenmerk legt die Bühne auf die Vineta-Festspiele, deren Ausstrahlung über Mecklenburg-Vorpommern hinaus reicht und die auch unter Corona-Bedingungen großen Anklang gefunden haben. Nahezu alle Vorstellungen waren ausverkauft – coronaausverkauft. Rund 9000 Gäste haben die Vineta-Spiele 2021 gesehen.

Als sehr familienfreundliches Theater bietet die Spielstätten zudem fünf verschiedene Kinderstücke für unterschiedliche Altersgruppen. Für den Monat Dezember haben sich bislang 51 Gruppen aus Kindergärten und Schulen angemeldet.

In der Vorweihnachtszeit bietet das Theater „Die Weihnachtsgans Auguste“, ein Stück mit speziellem kulinarischem Angebot für Familien und kleinere Teams, bereits zum dritten Mal an.

Von Anja Krüger