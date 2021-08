Barth: Das sind die gefährlichsten Ecken in der Innenstadt

Barth

Raserei, Rücksichtslosigkeit und Ignoranz: Das scheint dem Vernehmen nach in der Barther Innenstadt an der Tagesordnung zu sein. Durchs Dammtor rasen die Pkw, in der Langen Straßen wird der Geh- als Radweg genutzt und mit Schrittgeschwindigkeit rollen dort so gut wie keine Auto- noch Radfahrer durch. Und dann ist am Ende der Langen Straße auch noch die Rewe-Ausfahrt, an der sich schon so mancher Fußgänger mit einem Sprung in Sicherheit hat bringen müssen.

Mit 80 km/h durchs Dammtor

In der Innenstadt von Barth gilt Schrittgeschwindigkeit. Sie ist verkehrsberuhigter Bereich. Damit haben Fußgänger immer „Vorfahrt“. Zumindest laut Schildern. Denn was Anwohner, Passanten und dort Werktätige berichten, klingt eher nach wildem Westen. So würden Pkw teilweise mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde durch das Dammtor in die Innenstadt fahren, wie Sibylle Rochnia berichtet. „Tatsächlich so schnell“, bekräftigt sie auf Nachfrage.

Das Dammtor schränkt die Sicht ein. Dennoch halten sich die Kraftfahrer nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Erst seit ein paar Tagen ist die Durchfahrt durch das Dammtor nach Straßenbauarbeiten wieder frei. Und schon häufen sich die Beschwerden. Ob nun tatsächlich mit 80 km/h, auf alle Fälle würde ein Gros der Fahrzeuge, die durch das Dammtor in die Innenstadt fahren, viel zu schnell sein.

Nicht das einzige Problem an der Stelle, wie Martin Glewa weiß. Beziehungsweise würden sich daraus noch weitere Probleme ergeben. „Die Ausfahrten Bleicherstraße und Gartenstraße können beispielsweise von Radfahrern nicht eingesehen werden“, berichtet Glewa. Daraus hätten sich bereits einige Gefahrensituationen ergeben, wie er auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses berichtet.

Eine vermeintlich schnelle Lösung scheint schon gefunden – jedoch nur auf den ersten Blick. „Eine Bremsschwelle könnte vor das Dammtor installiert werden, schlägt Bauamtsleiter Manfred Kubitz vor. Er fügt aber direkt hinzu: „Die muss allerdings bei der Verkehrsbehörde des Landkreises beantragt werden. Es könnte dauern, bis dort eine Entscheidung gefallen ist.“

Rewe-Ausfahrt in der Langen Straße immer wieder Thema

Aber das Sich-in-Geduld-Üben sollte man in Barth ja mittlerweile kennen. Die Altstadtcenter-Aus- und -Einfahrt am Ende der Langen Straße beispielsweise ist schon öfter angesprochen worden. Das Problem dort: Fahrzeuge und auch Fußgänger, die vom Parkplatz auf die Lange Straße fahren wollen, können den Gehweg entlang der Langen Straße schlecht einsehen. Außerdem haben Fußgänger wenig Platz, wenn zeitgleich ein Fahrzeug auf und eines vom Parkplatz runter fährt – zwei Fahrzeuge quasi die Zufahrt gleichzeitig befahren. Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, dass sich eine Bartherin im Bauausschuss darüber beschwert hat, dass an dieser Stelle noch nichts unternommen worden ist.

Die Ein- und Ausfahrt des Altstadtcenters in der Langen Straße in Barth. Immer wieder kommen sich dort Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge ins Gehege. Quelle: Anja Krüger

Denn über das Problem hat man sich – ebenfalls im Bauausschuss – bereits Anfang des vergangenen Jahres verständigt. Markierungen, Haltelinien, sollte es geben. Und eine Einengung, wodurch ein langsames Heranfahren erzwungen werden sollte: So der Beschluss Anfang 2020 und auch im April 2021 ist nichts passiert. Dabei heißt es im Protokoll zur Aprilsitzung: „Um eine schnelle vorübergehende Lösung zu schaffen, wird das Aufstellen von einem Geländer durch den Bauhof veranlasst, um so eine Querschnittseinschränkung zu erreichen und so ein langsames Heranfahren zu ‚erzwingen‘.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Langen Straße leben Fußgänger besonders gefährlich

Generell sei es in der Langen Straße, der Einkaufsstraße der Vinetastadt, nicht gut um die Sicherheit der Passanten bestellt. Und das, obwohl sie sich dort theoretisch im verkehrsberuhigten Bereich befinden. Tatsächlich aber müssen man, wenn man aus einem Geschäft kommt, aufpassen, nicht von einem Radfahrer umgenietet zu werden, wie die Bartherin Christine Leesch berichtet. Sie selbst arbeitet dort. „Ich habe schon viele Gefahrensituationen beobachten müssen“, berichtet sie. „Das Problem ist doch, dass seitens des Ordnungsamtes nicht kontrolliert wird“, kritisiert sie.

Boulevard-Pläne werden wieder aufgerollt

Und unweigerlich kommt in dem Zusammenhang das Thema „Boulevard“ wieder zur Sprache. Wer meint, dies sei vom Tisch, irrt. Tatsächlich, so hat man sich auf der jüngsten Bauausschusssitzung am Dienstagabend verständigt, wolle man beim nächsten Treffen, dieses soll im September sein, den Boulevard erneut thematisieren – dann die Regelungen für einen Testlauf im kommenden Jahr besprechen und festlegen.

Selbsttest: Ausschussmitglieder radeln im September durch die Innenstadt

Ebenfalls im September soll dann auch noch einmal die Verkehrssituation in der Innenstadt genau unter die Lupe genommen werden – in Form eines Selbsttestes im Rahmen einer Vorortbegehung.

Von Anja Krüger