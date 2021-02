Barth

Ein Schandfleck weniger in der Vinetastadt: Der einstige Kleinbahnhof in Barth soll noch in diesem Jahr abgerissen werden – so der aktuelle Stand. Schon länger ist der Stadt die Ruine ein Dorn im Auge, trübt sie doch den Blick am Bahnhof mit seinem schicken Vorplatz. Ein Abriss hat sich bisher aber nicht so einfach realisieren lassen.

Das erste Problem: Der einstige Kleinbahnhof steht unter Denkmalschutz. Erschwerend hinzu kommt, dass sowohl der Kleinbahnhof als auch das Grundstück zu zwei Dritteln der Stadt Barth und zu einem Drittel der Deutschen Bahn gehören, wie Manfred Kubitz, Leiter des Bauamtes Barth, informiert.

Nach Brand nur noch eine Ruine

Am 31. Juli 2011 brannte der Kleinbahnhof. Seitdem ist das um 1894 erbaute Bahngebäude nur noch eine Ruine. Quelle: Sammlung Holger Friedrich

Aber sämtliche Hürden scheinen jetzt aus dem Weg geräumt. Von der Denkmalschutzbehörde habe es die Zustimmung für den Abriss gegeben, berichtet der Bauamtsleiter. Denn selbst die Mitarbeiter dort mussten einsehen, dass an diesem Denkmal nichts mehr zu retten ist. „Wir müssen nur noch den Antrag stellen, dass der Kleinbahnhof aus der Liste der Denkmäler gestrichen wird“, berichtet er.

Seit Jahren trübt er den Anblick für Bahnreisende und damit Touristen, die die Vinetastadt besuchen. Schlimmer noch ist es geworden, nachdem der Kleinbahnhof im Juli 2011 am helllichten Tag in Flammen gestanden hatte. Die Polizei schloss seinerzeit nicht aus, dass ein Brandstifter am Werk gewesen wäre.

Das Schicksal des Kleinbahnhofes scheint seitdem besiegelt. Was der Zahn der Zeit nicht schon ruiniert hat an dem Gebäude, erledigt das Feuer. Die Ruine aber ist nicht nur ein Schandfleck in der Stadt. „Sondern auch eine Gefahrenquelle“, betont Kubitz. „Keiner will die Verantwortung tragen müssen, wenn dort etwas passiert“, fügt er hinzu. Zwar würde ein Absperrzaun stehen, der locke aber eher Langfinger an, als dass er Kinder und Jugendliche davon abhalte, die Ruine als Abenteuerspielplatz zu nutzen.

Diese Pläne hat es einst für den Kleinbahnhof gegeben

Ein am Kleinbahnhof in Barth einfahrender Zug aus Stralsund Quelle: Sammlung Armin Winter

Gebaut worden ist der Kleinbahnhof um das Jahr 1894. Zur Eröffnung der Schmalspur-Strecke Stralsund – Barth am 4. Mai 1894 ist er eingeweiht worden“, wie Armin Winter vom Kleinbahnverein Barth berichtet. Ein erweiterter Anbau als Dienstgebäude ist erst 1909 fertiggestellt worden.

Vor rund elf Jahren noch ist für das Gebäude eine rosige Zukunft geplant gewesen. Eine interessante Idee hat es gegeben, wie der Kleinbahnhof genutzt werden kann. Die Brauerei „Barther Küstenbier“ hat sich erweitern wollen und geplant, den ehemaligen Kleinbahnhof der Stadt zu einer Brauerei mit einem Besucherzentrum und einer Restauration umzubauen. Zwölf Arbeitsplätze sollten entstehen. Doch daraus ist nichts geworden.

Denn der damalige Inhaber setzte sich, nachdem ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, Ende 2009 nach Dänemark ab. Mit seinem Verschwinden werden dann auch die Zukunftspläne für den Kleinbahnhof ad acta gelegt. Nun wird auch er gänzlich verschwinden. Wenigstens die Brauerei ist geblieben in der Vinetastadt – seit 2010 unter dem Namen Barther Spezialitätenbrauerei.

