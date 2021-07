Barth: Deswegen sind die Strandkörbe am Hafen verschwunden

Barth

Bereits im vergangenen Jahr erwiesen sich die als zusätzliches Angebot auf dem Barther Hafenplatz aufgestellten Strandkörbe als Magnet für Einheimische und Urlauber.

Ursprünglich als originelle Sitzgelegenheit für die Mittwochabendkonzerte der Reihe „Sounds im Sonnenuntergang“ gedacht, wurden sie auch in der übrigen Zeit gern angenommen.

Am Hafen wird die Nacht zum Tag

Leider entdeckte in diesem Jahr auch eine feierwütige Clique von Nachtschwärmern den willkommenen Komfort für sich. Zunehmend machten Unruhestifter in den vergangenen Wochen die Nächte zu Tagen – aber nicht nur an den Wochenenden.

Auch an normalen Werktagen mussten die Anwohner des Hafenplatzes das Gebölk und Gekreisch der – den Stimmlagen nach – wohl meist Minderjährigen erdulden. Doch dabei blieb es leider nicht, denn morgens entdeckten die Mitarbeiter des Stadtbauhofes immer wieder neben Müll auch Vandalismusschäden an den geliehenen Strandkörben: Zerstörtes Polyrattan-Geflecht, abgetretene Klapptische, aufgeschlitzte Polster mit Brand- und Urinflecken.

Strandkörbe nach nur kurzer Zeit in einem beklagenswerten Zustand

Nicole Paszehr begutachtet die Schäden an den Strandkörben. Quelle: Volker Stephan

Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein komplett demolierter Strandkorb vom Verleiher abgeholt werden musste, hoffte Nicole Paszehr, die Leiterin des Barther Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, auf ein Abflauen des jugendlichen Übermutes, weil sie diesen in einer gewissen Corona-Müdigkeit vermutete. Doch das erwies sich bald als Irrtum. Nach einer lauten Nacht vom Montag zum Dienstag sowie den entsprechenden morgendlichen Spuren und Hinterlassenschaften an den Strandkörben zog sie in Abstimmung mit dem Bürgermeister unverzüglich die Reißleine.

Am Mittwochmorgen wurden auf ihre Veranlassung hin auch die verbliebenen 19 Strandkörbe abtransportiert, die meisten im beklagenswerten Zustand. Die Touristikerin schätzt den bisher entstandenen Schaden auf einen vierstelligen Betrag. „Unsere Stadt hat einfach nicht das Geld, wegen zehn Pappnasen jede Woche einen Strandkorb auszutauschen“, kommentierte sie ihre Entscheidung.

Die Täter: „Offensichtlich Jugendliche, die keine Erziehung genossen haben.“

Nicole Paszehr begutachtet die Schäden an den Strandkörben. Quelle: Volker Stephan

Etwas desillusioniert klingt ihr Fazit: „Nachdem es im vergangenen Jahr bis auf kleinere Schäden glimpflich abgelaufen war, hatte ich gehofft, dass die Einwohner und ihre Gäste sich auch 2021 wieder über das Angebot freuen und die Strandkörbe pfleglich behandeln. Ich rechnete nicht damit, was für bekloppte Mitmenschen es unter den Barthern gibt – offensichtlich Jugendliche, die keine Erziehung genossen haben.“

Sie macht kein Geheimnis daraus, dass nicht nur Minderjährige, sondern auch einschlägig bekannte junge Erwachsene unter den Vandalen gesichtet wurden. „Woanders muss man für die Nutzung von Strandkörben zahlen, nicht so in Barth. Aber dieses Geschenk wurde im wahrsten Sinne des Wortes von einigen Unvernünftigen mit Füßen getreten“, so die Amtsleiterin verbittert.

Urlauber fürchten um ihre Sicherheit

Eine Sicherheitsfirma, deren Streifen nur hin und wieder vorbeischauen, würde in der Kosten-Nutzen-Abwägung kaum etwas bringen, es sei denn, es wären richtige Türstehertypen darunter. Eine Videoüberwachung käme aus Datenschutzgründen auf dem öffentlichen Platz nicht infrage. Und die Polizei habe keine Handhabe, solange keine Hafensatzung den nächtlichen Aufenthalt untersage. Die Frage sei, ob man das bei 99 Prozent vernünftig auftretender Hafenbesucher überhaupt wolle.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Hafen ist ja das Prestigeobjekt unserer Stadt. Urlauber beklagen in letzter Zeit jedoch, dass sie sich angesichts marodierender Jugendlicher beim abendlichen Bummel nicht sicher fühlen, andere berichten über intensiven Marihuana-Geruch in deren Nähe. Gäste des Sur la mer und des Speichers II werden in ihrer Nachtruhe gestört.“ So etwas dürfe in einem Erholungsort nicht vorkommen.

Strategie zur Vandalismusvermeidung soll erarbeitet werden

Geschlagen geben will sich Nicole Paszehr trotz allem nicht und plant für das Jahr 2022 die erneute Aufstellung von Strandkörben. Man werde sich in den entsprechenden Gremien Gedanken über eine bessere Strategie zur Vandalismusvermeidung und Sicherheit auf dem Hafengelände machen, so ihr Versprechen.

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Sounds im Sonnenuntergang“ in Barth wird es auch weiterhin geben. Los geht es jeweils um 18 Uhr. Das sind die nächsten Konzerte 21. Juli: „Wolperdinger“ 28. Juli: „Görlitz Show Orchester“ 4. August: „Die Guten“ 11. August: „Crazy Boys“ 18. August: Band „Honest“ 25. August: „Les Bumms Boys“ Als DJs wechseln sich Tino Schrang, Frank Nehls und Maik Schlodinski ab. Der Eintritt ist frei. Für ein mobiles Getränke- und Imbissangebot ist gesorgt.

Für die ausstehenden Konzerte der Reihe „Sounds im Sonnenuntergang“ will sie für andere Sitzgelegenheiten sorgen. Als einfachste und schnellste Lösung denkt sie an das Aufstellen von Klappbänken, die anschließend sofort wieder eingesammelt werden können. Etwas später sollen Strandliegen hinzukommen, die sich nach Veranstaltungsende ebenfalls auf einfache Weise sichern lassen.

Von Volker Stephan