Vielen Barthern wird Martin Hänsel in der Langen Straße in Barth noch ein Begriff sein. Martin Hänsel betrieb ein Tabakwaren und Spirituosengeschäft. Dieses wurde von seinem Sohn Manfred Hänsel und dessen Frau bis vor wenigen Jahren noch geführt. Doch leider werden gerade diese kleinen Geschäfte von den großen Handelsunternehmen verdrängt und so musste auch Familie Hänsel nach vielen Jahrzehnten ihr Geschäft schließen.

Ursprünglich gehörten die Häuser mit der Nummer 44 und 46 zusammen. Hier gab es einst die Firma „J.C. Müller“. In den Häusern befanden sich in Hochparterre schon immer zwei Läden. Im Haus Nr. 46 ( Martin Hänsel) befand sich ein Kolonialwarenladen und im Haus Nr. 44 ein Eisenwarengeschäft mit hauptsächlich auf Landwirtschaft abgestimmten Warensortiment.

Das Tabakwarengeschäft "Martin Hänsel" in den 1980er Jahren. Quelle: Archiv Mario Galepp

Nach dem Tod von J. C. Müller übernahm der Sohn Paul Müller das Geschäft, der dann später nach Kenz auf den Hof des Bauern Schmidt heiratete. Die Firma „J.C. Müller“ erlosch.

Umbau in der 1930er Jahren

Das Ladengeschäft "Martin Hänsel" in der Langen Straße in Barth. Quelle: Mario Galepp

Im Jahre 1930 war dann in dem Laden ein Gemüsegeschäft eingezogen. In den Jahren wurde das Geschäftshaus in seine heutige Form umgebaut. Der Laden wurde ebenfalls umgebaut, sodass er sich nun Parterre befand und nicht mehr über Stufen zu erreichen war. Im Haus Nr. 44 befand sich Bruno Diewitz mit seiner Sattlerei und Lederwaren und im Haus Nr. 46 Martin Hänsel mit Tabakwaren und Spirituosen.

