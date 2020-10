Barth

Seit einem Jahr arbeitet Tina Dettmann in der Förderschule „Jan-Amos Komensky“ in Barth als Schulsekretärin. „Mir gefällt es hier sehr gut. Ich habe täglich Kontakt mit Lehrern und Schülern und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich.“ Zuvor war die 32-Jährige in der Ostseeklinik in Zingst in der Patientenaufnahme tätig.

In ihrer Freizeit halten ihre Jungs (zwei und sechs Jahre) die zweifache Mutter auf Trab. „Wir fahren viel zum Strand. Am Liebsten nach Dierhagen am Ostseehotel. Das war früher noch ein Geheimtipp“, berichtet Tina Dettmann, die aus Saal stammt und seit 2013 in Ahrenshagen lebt.

Außerdem spielt die 32-Jährige in einer Freizeitmannschaft Volleyball und ist froh, dass das Training nach der Corona-Zwangspause wieder stattfinden kann. Und auch ihre Jungs sind sportlich. „Der Große hat mit Karate angefangen und der Kleine geht zum Kinderturnen“, sagt Tina Dettmann, die sich zusammen mit ihrer Familie in Ahrenshagen sehr wohl fühlt.

