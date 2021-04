Barth: Die traurige Geschichte der Badestelle im Trebin

Barth

In der Rubrik „Barth damals und heute“ blickt die OZ auf die Geschichte markanter Orte der Vinetatstadt. Heute geht es um Badestellen am Boddenufer, die es in früheren Jahren in Barth sowohl im Trebin als auch am Borgwall gab. Die Badeanstalt am Ende des Trebin wurde Anfang der 1920er Jahre von der Stadt aus Holz gebaut und an geeignete Bewerber verpachtet. Die Pacht betrug damals für eine Saison 120 Reichsmark.

Aus Badestelle wird Anglerheim

Die erste Badeanstalt im Trebin war ein Pfahlbau, der einige Meter vom Ufer entfernt im Wasser stand und durch eine Brücke mit dem Festland verbunden war. Wenn man über die Brücke in die Badeanstalt kam, war rechts die Damen- und links die Herrenabteilung. Auf jeder Seite gab es eine Wärterbude.

Die Badestelle im Trebin um 1980. Quelle: Archiv Mario Galepp

Irgendwann war die Badestelle marode und entsprach nicht mehr den Anforderungen der Zeit. Anfang der 1960er Jahre wurde an fast derselben Stelle wieder eine Badeanstalt gebaut, aber diesmal an Land. Sie hielt einige Jahre als Badeanstalt durch, verfiel dann aber Stück für Stück. Die Barther Fischfabrik übernahm das Gelände und schaffte dort ein Heim für Angler.

Areal im Dornröschenschlaf

Nach der Wende wurde es die Heimstätte für den Barther Anglerverein, der das Gelände Anfang der 2000er Jahre beräumen musste, weil die Stadt das gesamte Gelände an vermeintlich dubiose Geschäftsleute veräußert hatte, welche hier eine behindertengerechte Hotelanlage errichten wollten.

In der Zwischenzeit hat das Grundstück am Barther Bodden ein weiteres Mal den Besitzer gewechselt, geschehen ist bis heute jedoch noch immer nichts. Das Gelände wartet darauf, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt zu werden.

Von Mario Galepp