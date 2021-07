Barth: Diese Schätze gibt es in der Kirchenbibliothek zu sehen

Barth

Es ist von unschätzbarem Wert, was in der Barther Kirche St. Marien hinter der Glastür – versteckt auf der nördlichen Hochempore des Gotteshauses – verborgen ist. Es sind rund 4000 Buchexemplare, die ältesten um die 600 Jahre alt. Sie sind Zeugnisse der Geschichte, verwahrt in der Barther Kirchenbibliothek, die es ebenfalls seit mehr als 600 Jahren gibt – seit 1450 beinahe ununterbrochen an Ort und Stelle.

Nur mit Voranmeldung kann der recht kleine Raum betreten werden. Bei Führungen, die Vavara Disdorn-Liesen anbietet. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins Kirchenbibliothek St. Marien Barth, der 2010 gegründet worden ist und die Bibliothek, die Bibliotheca Bardensis, betreut.

Haarausfall war schon vor 1500 Jahren ein Thema

Die national und international bedeutende Sammlung wertvoller Handschriften, Inkunabeln (Werke aus den Anfängen des Buchdrucks) und Drucke des 15. bis 18./19. Jahrhunderts umfasst bei Weitem nicht nur theologische und philosophische Werke, Bibeln, Chroniken und juristische Schriften, sondern auch Reiseberichte und Lexika.

Eines der wertvollsten und interessantesten Werke ist eine Inkunabel aus dem Jahr 1480, die vier Bücher beinhaltet. Darunter ist die Enzyklopädie von Isidor von Sevilla, der circa 560 bis 636 gelebt hat. Er hat versucht, in dieser Enzyklopädie das gesamte weltliche und geistliche Wissen seiner Zeit zu vereinen.

Vavara Disdorn-Liesen weist auf ein Buch des Werkes hin. „De medicina“ ist es betitelt. Die Vereinsvorsitzende zeigt auf eines der Kapitel. Es geht um Haarausfall. „Es ist doch erstaunlich, womit sich schon im ersten Jahrhundert nach Christus befasst wurde“, sagt sie und lacht.

Sammlung des Johannes Block ein wahrer Schatz

Aber nicht nur des Inhaltes wegen zeigt sie gern diese Inkunabel. Es ist auch das Layout, das sie fasziniert. Lesehilfen und Erläuterungen an den Seitenrändern, präzise Zeichnungen und zum Teil reich verzierte Initialen: Beachtlich, was seinerzeit möglich gewesen ist.

Währe Schätze: Eine Büchersammlung von Johannes Block, einem Prediger, der 1545 in Barth verstarb, gehört zum Bestand der Kirchenbibliothek. Quelle: Anja Krüger

Ein wahrer Schatz ist auch die spätmittelalterliche Büchersammlung des Barther Reformators Johannes Block, der 1545 in der Vinetastadt verstorben ist. Darunter sind zahlreiche Erstausgaben von reformatorischen Schriften und einige seltene niederdeutsche Bibelexemplare. „Block hat seine gesamte Bibliothek der Barther Marienkirche vermacht“, erzählt Vavara Disdorn-Liesen. Heute existieren noch 123 Exemplare.

„Die Barther Kirchenbibliothek hat zwar alle Kriege und andere Krisenzeiten unzerstört überstanden, aber im 30-jährigen Krieg ist der Bestand durch Plünderungen stark dezimiert worden“, berichtet sie. Dennoch: „Mit den hier in reicher Anzahl vorhandenen Drucken und Handschriften des späten Mittelalters und der Reformationszeit sowie den über Jahrhunderte hinweg stetig ausgebauten und ohne große Verluste erhalten gebliebenen Beständen des Barock und der Aufklärung stellt die Barther Kirchenbibliothek ein einzigartiges Kulturdenkmal dar“, macht Vavara Disdorn-Liesen deutlich.

Nur vier Personen pro Führung möglich

Eine Chronik des 17. Jahrhunderts zählt zu den bedeutendsten Schätzen hinter der verschlossenen und alarmgesicherten Glastür. Immerhin 15 Bände umfasst das Teatrum Europaeum von Matthäus Merian (1593 bis 1650). „Es sind wohl einst 21 Bände gewesen, die ein Bestseller seiner Zeit gewesen sind“, weiß die Fördervereinsvorsitzende.

Der Germanistin gehe das Herz auf, wenn sie vor den Kostbarkeiten in der Barther Kirchenbibliothek stehe. Rund 60 Minuten dauert eine Führung durch die Jahrhunderte in der Bibliothek. „Meist reicht die Zeit nicht aus“, gesteht sie. Viel länger aber dürfe sich eine Personengruppe nicht in dem kleinen Raum aufhalten – zum Schutz der Bände.

Am liebsten würde sie noch viel mehr zeigen. Und so kommt ihrem Empfinden nach manches zu kurz. Zu gern würde sie den Teilnehmern der Führung – mehr als vier dürfen es aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht sein – viel mehr zeigen über die Geschichte der Barther Bibliothek und auch über die Barther Druckerei erzählen.

Vavara Disdorn-Liesen hat die Liebe zum Buch nach Barth gezogen

Nur noch fünf Bände gehören zum Bestand der Kirchenbibliothek aus der Herzoglichen Druckerei in Barth. Darunter ein Band mit einer Hauspostille, verfasst von Martin Luther und gedruckt von Hans Witte, das Deckblatt verziert mit einem Schmuckrahmen. „Der Schmuckrahmen in Büchern ist einst von Lucas Cranach, einem der bedeutendsten deutschen Maler, Grafiker und Buchdrucker der Renaissance, eingeführt worden – als Marketinggag“, erzählt Vavara Disdorn-Liesen, während sie das Werk aus der Barther Druckerei, die von 1582 bis 1604 bestanden hat, zeigt.

Ein wenig ehrfürchtig blickt sie auf das Werk – wie auf jedes andere auch. „Die Barther Kirchenbibliothek war immer eine Stelle der Gelehrtentätigkeit, viele Wissenschaftler haben hier geforscht“, begründet Vavara Disdorn-Liesen, die die Liebe zum Buch vor fünf Jahren nach Barth gezogen hat, wie sie selbst sagt.

