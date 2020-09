Barth

Schaufel für Schaufel arbeiten sich die in Barth beheimatete Archäologin Marlies Konze und ihr Grabungshelfer Christoph Gneckow auf der Tiefbaustelle des zukünftigen Bogislaw-Platzes vor dem Bürgerhaus voran. Nicht die Aussicht auf Schätze ist ihre Motivation, sondern der Wunsch, unter den meterhohen Bodenschichten möglichst viele Überbleibsel vergangener Jahrhunderte zu entdecken und zu dokumentieren.

Das Zusammenfügen entdeckter städtebaulicher Strukturen zu einem Ganzen, ihr Abgleich mit eventuell vorhandenem Archivmaterial sowie das wissenschaftliche Analysieren aufgefundener Alltagsgegenstände kann uns heute mehr Wissen über das Leben unserer Vorfahren verschaffen.

Arbeit im Schmutz

Das halbe päpstliche Bleisiegel. Ohne Metalldetektor wäre das wertvolle Stück wahrscheinlich nicht gefunden worden. Quelle: Volker Stephan

In diesem Sinne hat die Tätigkeit der beiden Angestellten des Landesamtes für Boden- und Denkmalpflege nichts mit klischeehaften Archäologenabenteuern zu tun, sondern erfordert täglich anstrengenden Einsatz sowie höchste Aufmerksamkeit für kleinste und unscheinbare Details. „Für diesen Beruf sollten sich nur die interessieren, die körperlich fit und wetterfest sind sowie die Arbeit im Schmutz nicht scheuen“, warnte Marlies Konze.

Sie räumte aber ein, dass sich die Bedingungen und Möglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten durch die Nutzung von Minibaggern und Metalldetektoren erheblich verbessert hätten. Auch der gesetzliche Rahmen habe sich zugunsten der Archäologie geändert. Weil die Auflagen für Bauherren noch in den 1990er Jahren bedeutend lockerer gewesen seien, habe ein großer Teil der Bauvorhaben in der stadtgeschichtlich bedeutungsvollen Lange Straße archäologisch nicht begleitet werden können. „Wir wissen daher nicht, welche Strukturen wir unter solchen großen Bauten, wie der Sparkasse und der Boddenpassage, vorgefunden hätten“, bedauerte sie. „Jetzt ist alles weggebaggert und neu bebaut.“

Überreste aus verschiedenen Jahrhunderten

Ein gewisser Ersatz ist für die Archäologin aus Leidenschaft der zukünftige Bogislaw-Platz. Nirgendwo in Barth war es vorher möglich, gleichzeitig und zusammenhängend ein Grundstück von 400 Quadratmetern Fläche mit Bebauungsresten aus verschiedenen Jahrhunderten (sogar aus dem Spätmittelalter bis ins 15. Jahrhundert hinein) zu untersuchen. Und dazu noch in einer solchen prominenten Lage. „Hier zwischen Kirche und Papenhof, nicht weit vom Marktplatz, lebte nicht irgendwer. Vielmehr handelte es sich neben der Residenz und dem Papenhof um einen dritten Freiplatz, dessen Bewohner nicht der städtischen Gerichtsbarkeit unterstanden.“

Weitere erstaunliche Erkenntnisse Als Glücksfall ist der Schulneubau in den 1850er Jahren zu betrachten: Durch den entstandenen Schulhof blieb der Platz seither unberührt. Aus Fundamentresten lässt sich schlussfolgern, dass damals alte Gebäude abgerissen wurden, um Baufreiheit für die Schule zu erhalten. Deshalb gibt es für einige Grundmauern keine passenden Gegenstücke mehr. Die Verbindung zwischen Papen- und Gartenstraße westlich der Schule war nicht immer eine Straße, denn in ihrer Mitte wurden Fundamentreste gefunden. Das Ausgrabungsgelände und der Papenhof waren einst nicht durch eine Straße getrennt. Die Häuser der Papenstraße standen in vergangenen Jahrhunderten etwa anderthalb Meter weiter zur Straße hervor – so wie heute der evangelische Kindergarten und das Gemeindehaus. Von der Kirche auf der höchsten Erhebung der Stadt fiel das Gelände zum Bodden hin steil ab. Im ständigen Bemühen, Flächen zu nivellieren, wurde auch der anderthalb Meter unter dem Schulhofsniveau gefundene Brunnen zugeschüttet. Nur dem Umstand war sein nahezu unversehrter Zustand zu verdanken. Auf dem Gelände wurde wenig unterkellert, dafür aber teilweise in Fachwerkbauweise gebaut (auch der Anbau des Papenhofes). An Geldmangel dürfte es hier nicht gelegen haben – in Barth galten offenbar andere Maßstäbe als in den Hansestädten.

Die Halskrause als Bekleidungsbestandteil gehobener Personen kam während der Renaissance im 16. Jahrhundert auf. Der auf der ausgegrabenen Ofenkachel abgebildete Mann muss also von Bedeutung gewesen sein. Quelle: Volker Stephan

Als besonders wertvoll sieht Marlies Konze deshalb den Fund eines halben Siegels an, das zu einer päpstlichen Bulle gehörte. Die war ein päpstlicher Erlass bzw. eine Weisung, die zur Beglaubigung mit einem Bleisiegel versehen wurde (weil Siegelwachs im Sommer in Südeuropa geschmolzen wäre). „Damit anschließend kein Missbrauch getrieben werden konnte, wurde das Siegel üblicherweise vom Empfänger zerbrochen. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine Bulle von Papst Innozenz VI. handelte. Man muss nun im Kirchenarchiv recherchieren, ob sich dem Siegel eventuell ein Ereignis zuordnen lässt. Sollte das der Fall sein, kann der bekannten Stadtgeschichte wieder ein kleines Puzzleteil hinzugefügt werden.“

Detektivarbeit

Das Spannende an ihrer Tätigkeit ist für Marlies Konze das detektivische Schlussfolgern, das eine gehörige Menge an Erfahrung voraussetzt. So legte sie nahe der südwestlichen Ecke der Reuter-Schule eine Backsteinpflasterung frei. Weil der einstige Hausherr versucht hatte, eine weggesackte Seite mit Kalkmörtel auszugleichen, weiß die Archäologin, dass es sich um Pflaster im Hausinneren handelte. „Niemand hätte draußen Kalkmörtel verwendet, denn der hätte sich bei Regen bald aufgelöst.“

Von Volker Stephan