Barth: Diese Straßen am Hafen werden zur verkehrsfreien Zone

Barther Hafen autofrei! Das fordert die SPD-Fraktion der Stadtvertretung. Mehr Sicherheit für Fußgänger und mehr Attraktivität erhoffen sich die Mitglieder. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander – und das nicht nur in der Stadtvertretung, sondern auch bei den Gewerbetreibenden direkt am Hafen.

Was geplant ist

Dass noch nichts passiert ist, wundert mich, sagt eine Anwohnerin. Was sie meint, lässt sich beinahe täglich an dem westlichen Teil des Hafengeländes beobachten – vor allem bei schönem Wetter. Die Straße „Am Westhafen“ kann beidseitig befahren werden – auch zwischen Kaikante und den Wohn- und Geschäftshäusern. Immer wieder kommen sich dort Spaziergänger, Rad- und Kraftfahrer in die Quere. „Sorgloses Schlendern ist dort nicht möglich. Hinzu kommt, dass eingeschränkte Fußgänger mit Rollator oder Rollstuhl, auch Eltern mit Kinderwagen, stets von dem gepflasterten, barrierefreien Streifen auf das Kopfsteinpflaster ausweichen müssen“, berichtet SPD-Fraktionsvorsitzender Andi Wallis.

Deshalb, so schlagen es Bau- und Wirtschaftsförderausschuss der Stadt vor, soll die Straße zum Teil gesperrt werden, keine Autos mehr an der Kaikante langfahren und schon gar nicht dort parken können, wie es aktuell noch verbotenerweise geschieht. Auch auf der östlichen Seite sollen keine Kraftfahrzeuge mehr an der Kaikante parken können.

Doch gänzlich ohne Kraftverkehr geht es nicht. Die Gewerbetreibenden sind zum Teil darauf angewiesen, dass Lieferfahrzeuge am Westhafen trotz der kleinen Stichstraße südlich der Häuserreihe die Geschäfte auch von der nördlichen Seite anfahren können. Und auch am Osthafen sind die „Granitz“, ein zur Bar umfunktionierter Fischkutter, und das Räucherschiff „Merdock“ darauf angewiesen, dass Lieferfahrzeuge die Straße passieren können. Dagegen hat letztlich auch niemand etwas. Der Lieferverkehr soll weiterhin möglich sein, die Gewerbetreibenden mit einem Schlüssel die Poller, die Kraftfahrer an der Durchfahrt hindern sollen, entfernen können.

Beschlossen ist noch nichts. Das letzte Wort zu dem Thema hat die Stadtvertretung am 14. Oktober.

Das sagen die Gewerbetreibenden

Und nicht jedes Mitglied der Stadtvertretung sieht auch die Notwendigkeit, den weiteren Autoverkehr gänzlich aus dem Bereich zu verbannen. „Würde es nicht reichen, eine Einbahnstraßenregelung zu treffen?“, schlägt Jens Schriefer für den Bereich am Westhafen vor. Und Roland Herrmann sieht überhaupt keinen Handlungsbedarf.

Ganz anderer Meinung ist Lothar Wiegand. „Ich habe früher auch kein Problem darin gesehen, dass dort Autos fahren. Mittlerweile habe ich fünf Enkelkinder. Wir sind oft am Hafen. Leider können sich die Kinder am Hafen nicht frei bewegen. Es ist für sie extrem gefährlich“, berichtet er. Deshalb sei es seiner Meinung nach dringend notwendig, dass die Straßenabschnitte an der Kaikante autofrei werden und künftig den Fußgängern vorbehalten sind.

Eine Regelung, die Wolfgang Skorwider, Betreiber der Barther Eismanufaktur am Westhafen begrüßen würde, wie er sagt. „Es ist unsagbar, wie hier geparkt wird. Die Leute fahren mit ihren Fahrzeugen direkt vor die Tür, parken dort ihr Auto. Den Gästen, die auf der Terrasse sitzen und aufs Wasser gucken wollen, wird der Blick dadurch versperrt“, sagt er.

Dem stimmt Kerstin Thomas, Betreiberin des Restaurants „Boddenkieker“ zu. Jedoch befürchtet sie, dass ein striktes Fahrverbot Gäste abhalten würde, ihr Restaurant aufzusuchen. „Manche Leute reagieren schon ungehalten, wenn man sie darauf hinweist, dass an der Kaikante nicht geparkt werden darf“, erzählt sie. Außerdem gibt sie zu bedenken, dass bei einem strikten Fahrverbot dort beispielsweise Rollstuhlfahrer es schwer hätten, ihr Restaurant oder die Eismanufaktur zu besuchen, weil die holperfreie Zufahrt dann innerhalb der verkehrsfreien Zone wäre. Sie ist der Meinung, dass häufige Kontrollen das Problem lösen würden.

Das ist für den Osthafen geplant

Mehr Kontrollen, die fordern auch Kommunalpolitiker für den Osthafen. Dort sei es mittlerweile gang und gäbe, dass Fahrzeuge dort abgestellt werden. Eines der Fahrzeuge gehört Sven Sand. Er betreibt das Party-Schiff „Granitz“. „Und ich brauche das Auto vor der ‚Tür‘“, sagt er. Leergut wegbringen, Besorgungen machen: „Ich kann nicht jedes Mal sonst wohin laufen, um das Auto zu holen“, erklärt er.

Bauamtsleiter Manfred Kubitz hat aber längst eine Lösung parat. Nur wenige Meter entfernt, bei der Bar „Jambolaya“ gibt es eine städtische Fläche, auf der seit geraumer Zeit Schrottautos stehen. Mehrfach haben sich Leute darüber beschwert. Nun sollen die Eigentümer mit Nachdruck aufgefordert werden, diese zu entfernen. „Dann können wir dort Parkflächen schaffen, die von den Gewerbetreibenden am Osthafen dauerhaft gemietet werden können“, erklärt Kubitz.

