Barth: Diese Überraschungen gab es beim 4. Flughafenlauf

Ein Raunen geht durch die Zuschauerreihen auf dem Vorplatz des Ostseeflughafens Stralsund-Barth, als der erste Halbmarathonläufer die Ziellinie des Flughafenlaufes überquert. Es ist Samalya Schäfer aus Berlin. Seine Zeit: 1:16:02.

Damit kann der Berliner zwar nicht mit den weltbesten Halbmarathon-Läufern mithalten, schon aber die Teilnehmer und Gäste des vierten Barther Flughafenlaufes in Staunen versetzen.

Der jüngste Teilnehmer gerade mal ein Jahr, der Älteste weit über 80

Die vierte Auflage dieser Laufveranstaltung ist letztlich ein Event mit gleich mehreren Wow-Effekten. Der jüngste Läufer beim Bambinilauf: der erst ein Jahr und vier Monate alte Owen aus Barth. Die jüngste Läuferin auf der 4-Kilometer-Strecke: die erst sieben Jahre alte Mia-Sophie Fischer aus Greifswald. Der älteste Teilnehmer: Heino Schmidt, „Baujahr“ 1933, vom PSV Ribnitz.

Insgesamt ist die einhellige Meinung an dem Sonntagvormittag: „Endlich wieder Laufveranstaltungen!“ Wohl ein Grund, warum auch die Beteiligung so groß gewesen ist. Schon die Zahl der Voranmeldungen hat die Teilnehmerzahl vom Vorjahr, rund 180 sind es 2020 gewesen, „geschlagen“, wie Organisator Ulf Röwer vom SV Motor Barth berichtet. „208 Voranmeldungen lagen uns Samstagabend, 18 Uhr, vor“, erzählt er. Als dann am frühen Morgen 26 weitere Starterinnen und Starter nachmelden, steht fest: „Wir haben einen neuen Teilnehmerrekord.“

Von Tricks und Tücken

34 Mädchen und Jungen stehen dann schließlich um 9 Uhr hinter der Startlinie vor dem Flughafenterminal-Gebäude, um den Bambini- oder Kinderlauf zu bewältigen. Der einjährige Owen lässt sich von Papa Sebastian begleiten. Nach etwas mehr als sieben Minuten hat er die 500-Meter-Distanz bewältigt, läuft voller Stolz – diesmal Papa und Mama Iris an der Seite – über die Ziellinie. „Ich habe ihn nur ein ganz kleines Stückchen getragen“, gesteht sein Papa.

Auf der Urkunde steht später die Zeit von etwas mehr als einer Sekunde. „Ein Fehler bei den Einstellungen des Computerprogramms der Zeiterfassung“, erklärt Ulf Röwer entschuldigend. Für die stolzen Eltern ist es so etwas wie ein Omen – mit Augenzwinkern. „Owen konnte schon laufen bevor er ein Jahr alt war. Und er läuft mit einer wahnsinnigen Begeisterung“, erzählt der Papa, der selbst für den Recknitztallaufverein starten wollte, aus gesundheitlichen Gründen aber nicht konnte. Um so mehr Zeit ist geblieben, um den kleinen Owen zu feiern. Seine Startnummer hat er behalten dürfen. „Als Andenken an seinen ersten Wettkampf“, erzählt die Mama und schmunzelt. „Wer weiß, wenn seine Begeisterung fürs Laufen anhält ...“, fügt sie hinzu, spricht den Satz aber nicht weiter aus.

Nachdem die Bambinis und Kinder im Ziel sind, gehen die älteren Läufer, Walker und Nordic-Walker an den Start, um dort zu laufen, wo sonst Flugzeuge starten und landen. Darunter ist die siebenjährige Mia-Sophie Fischer mit ihrer Mama Mareike an der Seite. Sie laufen für den Greifswalder Laufklub „PhyloGenies“, absolvieren die 4-Kilometer-Distanz. Für Mama Mareike geht es an diesem Tag nicht darum, zu den Besten zu gehören. Sie passt sich ihrer Tochter an. Nach rund 30 Minuten überqueren sie die Ziellinie.

Bei Mia-Sophie kullern die Tränen – weil die Anspannung abfällt. „Und vielleicht hat sie auch ihre Kräfte ein wenig falsch eingeteilt. Hinzu kommt der kräftige Wind heute, den wir auf der Start-/Landebahn teilweise von vorn hatten“, erklärt Mareike Fischer. Letztlich ist aber auch die Siebenjährige unheimlich stolz auf sich selbst – nicht aufgegeben zu haben. Fünf Minuten nach dem Zieleinlauf kann sie schon wieder lachen.

Das soll beim nächsten Flughafenlauf verbessert werden

Wohl auch die Stärkung, der erfrischende Saft und das Obst vom Versorgungsstand von Sandra Masuch und Doreen Siefke, zwei der insgesamt rund 20 ehrenamtlichen Helfer an diesem Vormittag, hat dazu beigetragen, dass die Strapazen des Laufes schnell vergessen sind. Auf dem Trockenen hingegen, so sie sich nicht selbst etwas zu trinken mitgebracht haben, bleiben die Gäste sitzen. „Das war wohl ein Abstimmungsfehler. Ich hatte gehofft, dass das Flughafen-Bistro geöffnet hat“, sagt der Organisator. Auf alle Fälle soll in diesem Punkt im kommenden Jahr nachgebessert werden.

Kurz darauf überquert dann – jubelnd die Arme in die Luft gestreckt – auch schon Samalya Schäfer die Zielgerade – als Sieger des ersten Halbmarathons beim Barther Flughafenlauf – dicht gefolgt von seinem Trainingspartner Sadanand Magee aus Dublin.

