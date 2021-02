Barth

Mit dem Beschluss des Haushaltes hat die Barther Stadtvertretung auch die Investitionspläne für das laufende Jahr festgezurrt. Diese sind insgesamt mehr als 14 Millionen Euro schwer. Manch ein Vorhaben ist bereits in den vergangenen Jahren begonnen worden, soll endlich abgeschlossen werden. Andere sind lange geplant und sollen nun angegangen werden. Die OZ zeigt die größten Projekte auf.

Bürgerhaus verschlingt 2021 mehr als zwei Millionen Euro

Eines der wichtigsten Projekte für dieses Jahr ist der Abschluss der Umbauarbeiten der ehemaligen Reuter-Schule zum Bürgerhaus, wobei der Name „Bürgerhaus“ noch nicht in Stein gemeißelt ist. Über den Namen möchte die Stadtvertretung nämlich erst noch beraten, wie auf der jüngsten Zusammenkunft der Volksvertreter gesagt worden ist.

Der Umbau aber soll nun tatsächlich in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bereits im Januar 2017 hat dieser begonnen. Der Fertigstellungstermin ist anfangs für Mitte 2018 geplant gewesen. „Nach neuester Bauablaufplanung ist die Bauabnahme nun für den August geplant. Der Umzug der Stadtinformation soll dann im September erfolgen“, informiert Bauamtsleiter Manfred Kubitz. Wenn alles gut laufe, sei für den Monat Oktober mit einem Tag der offenen Tür die offizielle Einweihung geplant.

Insgesamt 5,3 Millionen Euro werden dann in dieses Projekt geflossen sein. Wobei allein in diesem Jahr etwas mehr als zwei Millionen Euro in das Bürgerhaus gesteckt werden. Für die Finanzierung hat die Stadt bereits vorgesorgt. „Zum Teil sind es Städtebaufördermittel, aber auch Verkaufserlöse, unter anderem aus dem Verkauf von städtischem Eigentum, wie beispielsweise Grundstücken“, berichtet der Bauamtsleiter.

Papenhof

Gleich nebenan wird ebenfalls kräftig gewerkelt. Der Papenhof, der älteste erhaltene Profanbau der Region zwischen Rostock und Stralsund, wird seit Mitte des vergangenen Jahres saniert und um einen Anbau, in dem Foyer und Fahrstuhl Platz finden, erweitert. Name des Projektes: „Kulturforum Papenhof“. Insgesamt rund sechs Millionen Euro werden in das Gebäude, das zum Teil aus dem Mittelalter stammt, investiert.

Mit rund 3,5 Millionen Euro schlägt das Projekt in diesem Jahr zu Buche – ebenfalls finanziert durch Fördermittel und einem Teil der Infrastrukturpauschale, die die Stadt vom Land erhält. Anfang 2023 – so der aktuelle Stand – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und dann das Vineta-Museum einziehen können.

Sanierung und Erweiterung Theater

Bei laufendem Spielbetrieb, so er denn stattfinden darf, soll die Barther Boddenbühne, ein Spielort der Vorpommerschen Landesbühne, in diesem Jahr saniert und erweitert werden. Geschätzte Kosten: etwas mehr als 1,5 Millionen Euro. Finanziert werden soll dieses Vorhaben mit Fördermitteln und Drittmitteln.

Neuordnung Barther Schulstandorte

In Sachen „Neuordnung Barther Schulstandorte“ ist die Richtung klar. Der Plan sieht wie folgt aus: Aus der Realschule in der Bertolt-Brecht-Straße in Barth-Süd wird die Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“. Da auch der Hort, in dem die Grundschüler nach Schulschluss betreut werden, direkt angeschlossen sein soll, muss auch dieser Platz auf dem Bildungscampus finden. Dafür wiederum aber reicht die Platzkapazität des bestehenden Schulgebäudes nicht aus. Ein Anbau soll das Platzpro­blem lösen.

Die Realschule indessen soll komplett an das Gymnasiale Schulzen­trum in der Uhlenflucht angeschlossen werden. Auch dort reicht aber der Platz nicht aus. Deshalb soll auch das Gymnasiale Schulzentrum einen Anbau bekommen. „Rund 22 Millionen Euro wird die Umsetzung nach aktueller Kostenschätzung kosten“, berichtet der Bauamtsleiter.

Zwei Baustellen, ein Ziel, auf das in diesem Jahr hingeplant werden soll. Allein für die Planung muss die Stadt in diesem Jahr rund 700 000 Euro berappen.

Ersatzneubau Funktionsgebäude und Kunstrasenplatz

Geplant werden sollen auch ein neues Funktionsgebäude und ein neuer Kunstrasenplatz auf der Sportanlage am „Am Sportwall“. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben werden auf rund 1,64 Millionen Euro geschätzt. Während in diesem Jahr noch die Planer gefragt sind (das kostet die Stadt in diesem Jahr rund 30 000 Euro) soll das Bauen dann im Jahr 2022 losgehen und das Gebäude im Jahr darauf fertiggestellt sein – wenn es klappt, auch ein neuer Kunstrasenplatz.

Erweiterung Ballastkiste

Mit Kosten von etwas mehr als einer Million Euro rechnet die Vinetastadt für die Verlängerung der Ballastkiste. Mit der Verlängerung um 25 Meter sollen die Bedingungen sowohl für die Flusskreuzschifffahrt als auch für die Zingst-Fähren der Reederei Poschke verbessert werden.

Die Ballastkiste soll um 25 Meter verlängert werden. Seitens des Bauamtes hofft man, noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen zu können. Quelle: Anja Krüger

Ein Antrag auf Fördermittel sei gestellt und bereits als förderfähig eingestuft worden. „Eine Fördermittelzusage haben wir allerdings noch nicht“, berichtet Kubitz. Ziel sei es aber, noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen zu können.

Erschließung Osthafen

Neues Hafenbecken, mehr Liegeplätze und Ausbau der Promenade am Osthafen: Damit soll es bereits im Mai losgehen. Kosten des Vorhabens: rund 6,6 Millionen Euro. Ende des vergangenen Jahres, praktisch als Weihnachtsgeschenk, hat die Stadt vom Wirtschaftsministerium einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro erhalten.

