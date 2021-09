Barth: Diese besonderen Naturaufnahmen sind aktuell im Bibelzentrum zu sehen

Barth

Vor dem Kreis der ausstellenden Bildautoren eröffnete Nicole Chibici-Revneanu, die Leiterin des Barther Bibelzentrums, die Ausstellung zum Naturfotowettbewerb „Die Schöpfung“. Gezeigt werden im Blauen Haus des Bibelzentrums bis zum 15. November 17 Aufnahmen von Hobbyfotografen, die eine Jury aus mehr als 200 Einsendungen aus ganz Deutschland ausgewählt hat.

In ihrer Eröffnungsansprache drückte die Leiterin des Bibelzentrums ihre Überraschung und Freude aus, dass nach dem verhaltenen Start im Vorjahr mit damals etwa 30 Einsendungen die diesjährigen Erwartungen weit übertroffen wurden.

Schönheit, Zerbrechlichkeit und Vielfalt der Schöpfung eingefangen

Ausstellende Bildautoren bei der Eröffnung Quelle: Volker Stephan

Sie erklärte zunächst, wie man überhaupt auf die Idee zur Ausschreibung eines Fotowettbewerbs gekommen sei. So gebe sich das Bibelzentrum im Rahmen eines möglichen Spektrums stets ein ganz bestimmtes Jahresthema. „Mit all dem, was auf unserem Planeten los ist, wie hier gerungen, gestritten und gedacht wird, war das Thema der Schöpfung für dieses Jahr ganz besonders naheliegend.“ Über die Welt nachzudenken als etwas, was uns geschenkt und anvertraut ist, habe nach einer guten Sache geklungen, um sie zu bebildern.

Mit diesem Anliegen stehen die Organisatoren aus dem Bibelzentrum der Idee des Zingster Umweltfotofestivals „horizonte“ sehr nahe, doch Nicole Chibici-Revneanu zog eine deutliche Trennlinie. Dort fänden zwar viele professionelle Fotoausstellungen statt – hingegen könne man täglich sehen, wie viele Menschen selbst unterwegs seien, um die Schönheit, Zerbrechlichkeit und Vielfalt der Schöpfung bildlich einzufangen. „Da wäre es eigentlich schade gewesen, die Profis zu fragen, statt alle Fotofreunde einzuladen, ihre Archive zu sichten und uns ihre Fotos zu schicken.“

Mit der Anmerkung, dass Bibelfestigkeit keine Teilnahmebedingung gewesen sei, erinnerte die Rednerin an die verschiedenen in der Bibel beschriebenen Schöpfungsgeschichten. Aus diesen hätten sich die Organisatoren schließlich auf „... es werde Licht“ geeinigt.

Die berührende Geschichte einer Rüganerin

Judit Margenfeld von der Insel Rügen vor ihrem Bild „Küken & Ei“ Quelle: Volker Stephan

„Sie haben Ihren Blick mitgebracht auf all das, was die Welt zu bieten hat – sowohl deren Schönheiten als auch die Zerbrechlichkeit, denn zur Natur gehört das ständige Werden und Vergehen dazu“, leitete sie zum Part der Teilnehmer über. Nun erhielten die Aussteller die Möglichkeit, jeweils kurz auf ihre Motivauswahl und die Umstände ihrer Aufnahme einzugehen.

Besonders berührte die Geschichte Judit Margenfelds von der Insel Rügen, die im Frühjahr am Strand das Ei eines Sandregenpfeifers gefunden hatte. Immer wieder hätten ihre täglichen Strandspaziergänge sie zu der Stelle geführt, wo bald noch ein zweites Ei lag.

Um das Gelege vor achtlosen Urlaubern und Möwen zu schützen, habe sie mit Stöcken aus dem Wald sogar einen kleinen Zaun aufgestellt. „Irgendwie habe ich mich verantwortlich gefühlt und war glücklich, als ich schließlich das geschlüpfte Küken erleben durfte“, so die Rüganerin.

Wo die Spinnen in die Disko gehen

Rätsel gab den Eröffnungsbesuchern das Foto „Diskospinne“ des Greifswalders Carsten Schulz auf, mit dem er den 3. Platz erreichte. Eigentlich habe er in den Abendstunden auf einer Greifswalder Brücke nur eine Spinne in ihrem Netz fotografieren wollen und erst beim nachträglichen Betrachten der Aufnahmen seien ihm die bunten Lichter aufgefallen. Die stammten von den Rück-, Brems- und Blinklichtern der Autos auf einer angrenzenden Straße. „Sieht doch aus, als ob die Spinne in der Disko wäre.“

Nach dem Ende der Schau dürfen die 17 Aussteller ihre großformatigen auf Fotoleinwand gedruckten Bilder abholen und behalten. Außerdem überreichte die Leiterin des Bibelzentrums jedem Teilnehmer ein Geschenk mit Bezug zum Bibelzentrum – eine kleine Basis-Bibel mit leicht lesbarem Text und Erklärungen.

Nach dem offiziellen Teil blieben noch viele Besucher zum Gedankenaustausch und für fotografische Fachsimpeleien im Saal.

Ob 2022 erneut ein Fotowettbewerb stattfinden wird, kann Nicole Chibici-Revneanu zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen.

Von Volker Stephan