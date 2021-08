Barth: Dieser Müll liegt auf dem Waldweg zur Wundereiche

Barth

Umweltskandal im Stadtforst Barth? Mario Galepp ist entsetzt. Es geht um den Weg, der vom landwirtschaftlichen Betrieb im Ortsteil Planitz zur Wundereiche führt, der im Winter mit Bauschutt aufgefüllt worden ist. Doch nicht nur Ziegelbruch liegt seitdem auf dem Weg, sondern auch Plastik- und Kupferrohre, dicke, scharfkantige Glasscherben, Fliesen und Kabel, um nur einiges zu nennen.

Mehrere Kilogramm Müll auf wenigen Metern

Unweigerlich sind die Bilder vom Strand in Devin im Kopf – vom Bauschutt, der dort mit dem neuen Sand von der Insel Rügen geliefert worden ist – und natürlich die damit verbundenen negativen Schlagzeilen. „Auf den Zustand des Weges bei uns im Stadtforst sind wir kürzlich von Bürgern hingewiesen worden“, berichtet Galepp. Sofort macht er sich mit Micheal Schossow auf den Weg, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen.

„Wir waren schockiert“, sagt Galepp. „Scheinbar handelt es sich um Schutt von Abrisshäusern“, meint er mit Blick auf die große Kiste, die vor ihm steht. Neben den eingangs erwähnten Abfällen sind Folien dazwischen, Gummidichtungen und diverse verschiedene Metallteile, sogar Badarmaturen. Galepp und Schossow haben auf einer Strecke von 300 Metern die Dinge eingesammelt, die garantiert nichts in der Natur zu suchen haben. Mehrere Kilogramm kommen zusammen, füllen besagte Kiste.

Stadtverwaltung ratlos

„Dies dürfte mit Sicherheit nicht umweltfreundlich sein“, meint Galepp und fordert auf der jüngsten Stadtvertretersitzung von Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig eine Stellungnahme. Denn für Mario Galepp und Michael Schossow steht fest: „Hier besteht eine unmittelbare Gefahr für Personen und die Umwelt!“ Um die Forderung zu untermauern und um deutlich zu machen, dass es nicht übertriebenes Entsetzen ist, bekommt das Verwaltungsoberhaupt die Kiste mit dem gesammelten Abfall überreicht.

Auf dem Weg möchte aktuell wohl niemand Fahrrad fahren. Die Gefahr, aufgrund des losen Schotters zu stürzen, ist zu groß. „Und niemand möchte sich ausmalen, wie schwer die Verletzungen sein könnten, wenn man dann auch noch auf solch ein Teil stürzt“, sagt Galepp und hält dem Bürgermeister eins der dicken Glasbruchstücke vor Augen.

Ein gewisser Anteil an Fremdmaterialien im Ziegelrecycling ist erlaubt. Manche bieten sogar etwas fürs Auge. Quelle: Anja Krüger

„Tatsächlich bin auch ich schockiert. Der Unmut und das Entsetzen sind absolut berechtigt“, sagt Hellwig. Er habe sofort die Umweltbehörde des Landkreises eingeschaltet, informiert er am Donnerstagabend. Und er habe versucht nachzuvollziehen, wie es dazu kommen konnte. „Tatsächlich haben wir Ziegelrecycling für die Befestigung des Weges eingekauft – zertifiziertes, also kontrolliertes, Ziegelrecycling, das einen gewissen Anteil an Fremdmaterialien haben darf. Allerdings nicht in dem Umfang und schon gar nicht mit solchen Glasscherben. Da muss sich jemand entmüllt haben“, sagt er.

Gesamter Weg wird abgesammelt

Es sei üblich, Ziegelrecycling für den Wegebau im Wald zu nehmen, teilt er dem Gremium mit. Vom Stadtförster habe er sich erklären lassen warum: „Ziegelschutt hält die Feuchtigkeit, speichert selbst und hält sie im Boden. Dies kann beispielsweise bei einem Waldbrand von Vorteil sein, wenn es darum geht, Schneisen durch den Wald zu bilden“, erklärt er. Geliefert und verteilt worden sei das Material im Frühjahr. „Allerdings kam dann noch einmal Frost und es konnte deshalb nicht verdichtet werden“, informiert Hellwig. Warum es im Anschluss nicht geschehen ist, wisse er nicht.

So viel zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Wichtiger ist der Stadtvertretung und den Bürgern dann aber doch, wie der Missstand behoben werden soll. Auch darüber hat man sich in der Verwaltung in den vergangenen Tagen Gedanken gemacht. Hellwig: „Da auf dem Weg auch Erntefahrzeuge fahren, müssen wir warten, bis die Ernte durch ist. Danach wird der Weg abgesammelt, gefräst und gewalzt.“ Galepp und Schossow wollen das auf alle Fälle kontrollieren.

