Barth: Dieses besondere Geschenkt macht die Stadt ihren Einwohnern

Barth

Zum Geburtstag gibt es Geschenke: Im Fall der Stadt Barth aber nicht für die Stadt selbst, sondern für die Einwohner und all denjenigen, denen die Vinetastadt am Herzen liegt.

Video hält in Sand gemalte Stadtgeschichte fest

Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 766. Geburtstag. „Schon das zweite Mal Geburtstag feiern ohne Gäste, ohne Feier, ohne den traditionellen Empfang, ohne das Konzert der Spielleute – Corona-bedingt“, bedauert Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Tourismus und Stadtmarketing. Sie ist es auch gewesen, die diese besondere Geschenk-Idee gehabt hat: „Die Stadtgeschichte in Sand gemalt“.

Ein rund 13 Minuten langes Video der „Sand Malerei Show“ aus Hamburg, deren Künstlerinnen diese besondere Art zu malen mit ihren Auftritten bei der Fernsehshow „Das Supertalent“ in Deutschland bekannt gemacht haben.

Bei ihren Auftritten haben die Sand-Malerei-Künstlerinnen weltweit ihre Zuschauer begeistert. Mit der Kreation von faszinierenden Bildern lassen sie die Zuschauer für einen Moment im Zusammenspiel von Licht und Schatten versinken und nur den Augenblick genießen. Und genau diese Augenblicke machen die Sandmalerei so spannend, denn die Bilder sind wie Momentaufnahmen, ebenso schön wie vergänglich.

Doch nicht so im Fall des Geschenkes der Stadt: Von der slawischen Siedlung, über Fürst und Minnesänger Witzlaw bis Herzog Bogislaw XIII, die Blüte der Segelschifffahrt bis in die Neuzeit, Sehenswürdigkeiten der Vinetastadt – 766 Jahre Stadt Barth gibt es einmal für immer in Sand gemalt und mit Musik hinterlegt in dem Video.

Von Anja Krüger